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Jornal Diário de Suzano - 18/06/2026
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Região

Poá aposta em eventos, cultura e turismo religioso para fortalecer setor

Secretária destaca resgate de festas tradicionais, valorização do comércio e parcerias para impulsionar desenvolvimento

18 junho 2026 - 07h00Por Danielly Miguel - Da Reportagem Local
Secretária de Turismo de Ferraz, Débora de Lucrezio, participou do DS Entrevista Secretária de Turismo de Ferraz, Débora de Lucrezio, participou do DS Entrevista - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A Prefeitura de Poá está investindo em eventos culturais e ações de valorização da identidade local para fortalecer o setor turístico e ampliar a movimentação econômica da cidade. Segundo a secretária municipal de Turismo, Débora de Lucrezio, o município trabalha na recuperação do título de Estância Turística, e aposta no resgate de tradições para atrair visitantes e estimular o sentimento de pertencimento dos moradores.

Durante o programa DS Entrevista da última segunda-feira (15), a secretária destacou que a cidade mantém características históricas ligadas ao turismo, como a condição de estância hidromineral, o turismo religioso relacionado ao Padre Eustáquio e eventos tradicionais que fazem parte da cultura local. "Nós perdemos o título de estância turística, mas não o de estância hidromineral. Temos a nossa água, temos o turismo religioso e muitas oportunidades para desenvolver a cidade", afirmou.

De acordo com Débora, a administração municipal busca fortalecer o trabalho conjunto entre as secretarias e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) para ampliar projetos voltados ao setor. Entre as iniciativas estão parcerias com artesãos, empresários e instituições locais.

A secretária ressalta ainda o resgate de eventos tradicionais, como a Festa da Orquídea, o concurso Miss Orquídea, o desfile cívico de aniversário da cidade, o Rock na Praça, a Festa do Divino e as celebrações natalinas. "A nossa orquídea faz parte da história da cidade. Não é um modismo. Ela tem uma ligação direta com a identidade de Poá e estamos resgatando tudo isso", explicou.

Outro destaque citado pela gestora foi a participação do município em ações regionais de economia criativa, que reuniram artesãos, produtores locais e empreendedores para fomentar negócios e gerar oportunidades. "Turismo é um bom negócio para a cidade. Quando promovemos eventos, fortalecemos o comércio, a cultura e criamos oportunidades para os nossos empreendedores", disse.

Débora também destacou as obras de revitalização de equipamentos públicos e a retomada de espaços turísticos, como o Balneário Municipal Vicente Leporace, atualmente em processo de recuperação.

Segundo ela, a expectativa da administração é recolocar Poá entre os principais destinos turísticos do Alto Tietê. "O trabalho é grande, mas temos apoio do prefeito Saulo Souza e de órgãos estaduais. Estamos construindo esse caminho e acreditamos que Poá tem todas as condições de recuperar seu protagonismo turístico", concluiu.

 

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