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Jornal Diário de Suzano - 18/06/2026
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Região

Telão em Poá seguirá funcionando durante toda a participação do Brasil

Espaço recebeu cerca de 8 mil pessoas na estreia da Seleção Brasileira

18 junho 2026 - 08h00Por Danielly Miguel - Da Reportagem Local
Espaço recebeu cerca de 8 mil pessoas na estrEspaço recebeu cerca de 8 mil pessoas na estr - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

A transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 reuniu milhares de pessoas na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe em Poá. Com um telão de LED de 50 metros quadrados, considerado pela Prefeitura o maior da região do Alto Tietê, o espaço recebeu cerca de 8 mil pessoas na estreia da iniciativa no último sábado (13) e seguirá funcionando durante toda a participação do Brasil na competição.

Além da exibição das partidas, a programação conta com brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, apresentações musicais, praça de alimentação, feira de artesanato e espaços instagramáveis.

Segundo a secretária municipal de Turismo, Débora de Lucrezio, a proposta é transformar os jogos em momentos de convivência e lazer para as famílias. “Foi um momento de integração e alegria. Tínhamos pais, mães e crianças aproveitando o espaço com segurança e conforto. A expectativa foi superada”, afirmou.

A estrutura está montada na Praça de Eventos e conta com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e equipes de segurança privada. Os portões são abertos três horas antes das partidas. “É um local seguro e isso traz tranquilidade para as famílias aproveitarem o evento e torcerem juntas”, destacou a secretária.

Outra ação destacada para o período da Copa foi o espaço de troca de figurinhas instalado na Praça da Bíblia. O local funciona diariamente, das 8h às 21h, e tem atraído crianças, jovens e adultos. “A troca de figurinhas já virou um marco. Temos famílias inteiras participando e ocupando um espaço público que foi revitalizado para receber a população”, explicou.

Para Débora, as iniciativas vão além do entretenimento e ajudam a fortalecer o sentimento de pertencimento dos moradores. “O turismo é sobre isso. É fazer a cidade ser boa para morar e, consequentemente, boa para receber visitantes. Queremos que as pessoas tenham orgulho de viver em Poá”, afirmou.

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