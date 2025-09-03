Ferraz sobe 78 posições no Ranking de Competitividade 2025

Ferraz subiu 78 posições na última edição do Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A cidade saiu da 220ª colocação no ano passado para a 142ª posição neste ano. O estudo foi realizado com 418 cidades brasileiras e no Alto Tietê, Ferraz obteve grande destaque e avançou em nove das 13 áreas avaliadas com avanços significativos no acesso à saúde, qualidade da saúde, além de melhorias em saneamento e no funcionamento da máquina pública.

Por deliberação da prefeita Priscila Gambale, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos instituiu perante a Controladoria Geral do Município, setor específico para fins de acompanhamento e monitoramento de todos os indicadores fiscais e sociais da municipalidade, consequentemente, realizando tratativas periódicas com todos os gestores públicos, para alcançar a manutenção e aperfeiçoamento dos indicadores da administração pública municipal.

Recentemente, o município teve boa na avaliação realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no IEGM – “Indice de Efetividade da Gestão Municipal”, sendo apurado pelo órgão de controle externo que no final do exercício de 2024, o município teve sua evolução fiscal para a Nota “B”, considerada como boa perante o TCE/SP. Ambos os resultados positivos alcançados pela administração pública Municipal, são frutos e resultado do constante empenho, zelo e prudência no trato da máquina pública adotada pelos gestores públicos, os quais são periodicamente acompanhados e supervisionados.

Para o secretário de Fazenda, Pedro Paulo Teixeira Júnior, no último ciclo de governo, de 2021-2024, o Poder Executivo municipal adotou diversos processos administrativos e operacionais, em busca de melhoria e evolução dos indicadores da gestão pública municipal, especialmente, buscando trazer melhoria na qualidade de vida da população municipal .Entre os principais fatores para o município conseguir expressivo avanço nas avaliações realizada por órgãos externos, foram o equilíbrio e harmonia das Contas Públicas Municipais, a qual foi avaliada com Nota “A” pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por conseguinte, gerando mecanismos contábeis e financeiro para os gestores públicos realizarem inúmeros investimentos no município, como exemplo, na saúde, educação, saneamento, infraestrutura, entre outros. Vale destacar o esforço e empenho dos gestores públicos na captação de recursos externos (União e Estado), conjectura que possibilita uma gama de novos investimentos do município, destacando que no último ciclo foram aportados mais de 200 milhões.

A Secretaria de Fazenda do município informou que, entre os pilares principais da administração pública, algumas medidas administrativas foram tomadas como as reuniões regulares de alinhamento estratégico de todos os programas e ações de governos realizados em prol da população municipal, buscando trazer melhoria de vida, lazer, saúde, educação e bem-estar aos moradores.