Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 12 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz terá evento de lançamento dos Sambas-Enredo para o Carnaval 2026

Ação ocorrerá na quadra da escola de samba Bamba Querê

12 novembro 2025 - 12h55Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/SecomFV)

Ao som de tamborim, cuíca, repique e pandeiro, os preparativos para o Desfile de Carnaval 2026 estão a todo vapor em Ferraz de Vasconcelos. Pensando nisso, a Secretaria de Cultura e Turismo realizará no próximo domingo (16) o lançamento dos sambas-enredos das escolas participantes.

A ação ocorrerá na quadra da escola de samba Bamba Querê, localizada na Rua Capitão Espiridião Hoffer, 1985, Cambiri, às 14h, e contará com a presença das agremiações e de autoridades locais.

A iniciativa é uma das muitas ações que estão marcando o início dos trabalhos carnavalescos na cidade com a presença das cinco escolas de samba: Nove de Julho, Vila Correia, Bamba Querê, Raízes e Unidos do Castelo.

Segundo a secretária de Cultura, Ana Rosa Augusto, este é um momento especial para a cidade: “Cada escola de samba pôde escrever o seu tema e compor o seu samba-enredo, desenvolvendo habilidades artísticas muito essenciais. Ferraz estava à 13 anos parada com os festejos carnavalescos; este é um resgate do qual tenho orgulho de fazer parte”, ressaltou.

O ensaio é aberto ao público e contará com a participação de toda a corte carnavalesca do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz realiza eleição para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade
Região

Ferraz realiza eleição para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade

Arujá reforça ações de combate ao Aedes Aegypti e participa de mobilização estadual contra a dengue
Região

Arujá reforça ações de combate ao Aedes Aegypti e participa de mobilização estadual contra a dengue

Polícia retira motorista do caminhão que interditou o Rodoanel
Região

Polícia retira motorista do caminhão que interditou o Rodoanel

Alto Tietê registra 1ª morte por dengue em 2025; vacina é oferecida
Região

Alto Tietê registra 1ª morte por dengue em 2025; vacina é oferecida

Câmara de Mogi homenageia 70 anos da imigração taiwanesa
Honra ao Mérito

Câmara de Mogi homenageia 70 anos da imigração taiwanesa

Ferraz abre inscrição para vagas em escolas municipais
Educação

Ferraz abre inscrição para vagas em escolas municipais