Ferraz terá evento de lançamento dos Sambas-Enredo para o Carnaval 2026

Ao som de tamborim, cuíca, repique e pandeiro, os preparativos para o Desfile de Carnaval 2026 estão a todo vapor em Ferraz de Vasconcelos. Pensando nisso, a Secretaria de Cultura e Turismo realizará no próximo domingo (16) o lançamento dos sambas-enredos das escolas participantes.

A ação ocorrerá na quadra da escola de samba Bamba Querê, localizada na Rua Capitão Espiridião Hoffer, 1985, Cambiri, às 14h, e contará com a presença das agremiações e de autoridades locais.

A iniciativa é uma das muitas ações que estão marcando o início dos trabalhos carnavalescos na cidade com a presença das cinco escolas de samba: Nove de Julho, Vila Correia, Bamba Querê, Raízes e Unidos do Castelo.

Segundo a secretária de Cultura, Ana Rosa Augusto, este é um momento especial para a cidade: “Cada escola de samba pôde escrever o seu tema e compor o seu samba-enredo, desenvolvendo habilidades artísticas muito essenciais. Ferraz estava à 13 anos parada com os festejos carnavalescos; este é um resgate do qual tenho orgulho de fazer parte”, ressaltou.

O ensaio é aberto ao público e contará com a participação de toda a corte carnavalesca do município.