Ferroviários aprovam greve contra privatização da CPTM e linhas do Alto Tietê são afetadas

Os Ferroviários de São Paulo aprovaram, na noite desta quinta-feira (20), uma greve contra a privatização das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O ato está marcado para se iniciar à meia-noite da próxima quarta-feira (26).

A aprovação da greve acontece no mesmo dia em que o Governo de São Paulo anunciou a data do leilão da concessão das linhas da CPTM para a próxima sexta-feira (28).

De acordo com o vice-presidente do Sindicato Central do Brasil (SindCentral), Múcio Alexandre, a greve é por tempo indeterminado e o objetivo é o cancelamento do leilão de concessão das linhas.

Além da greve, será feita uma ação civil pública e uma mobilização em frente à Bolsa de Valores (B3), local onde será o leilão. Este ato está marcado para o dia 25 às 9 horas.

O DS entrou em contato com a CPTM para pegar um posicionamento, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem.