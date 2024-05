Frota de carro cresce 3,86% na região com 32 mil novos veículos

A frota de carros no Alto Tietê cresceu 3,86%, de 2023 para 2024. Foram mais de 32 mil novos veículos circulando nas ruas. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) de janeiro e abril de 2024, com comparativo do mesmo período em 2023.

Mogi das Cruzes lidera a lista com 282,8 mil veículos neste ano, no ano anterior eram 274,1 mil. Na sequência vem Suzano com 163,3 mil carros, contra 156,7 mil em 2023. Itaquaquecetuba fica em terceiro lugar com 152,9 mil veículos, no ano passado eram 145,3 mil.

Das demais cidades a frota é inferior a cem mil. Ferraz de Vasconcelos ocupa a quarta posição com 79,9 mil carros, contra 77,2 mil em 2023.

Arujá supera Poá e fica na sexta posição, são 62,2 mil veículos neste ano, no outro era 59,9 mil.

Poá alcançou uma frota de 59 mil veículos em 2024, no ano anterior tinha 57,2 mil carros na rua. Santa Isabel tem 34,6 mil carros na rua, em 2023 eram 33,4 mil. Guararema aumentou 814 carros em sua frota, neste ano são 21,5 mil veículos e em 2023 eram 20,7 mil. Biritiba Mirim ocupa a nona posição com 15,8 mil veículos na rua, no ano anterior eram 14,9 mil. Por último, Salesópolis que aumentou a sua frota 367 novos veículos, totalizando 12,4 mil.