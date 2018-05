Fundação Dom Cabral e Grupo Samed: parceria garante profissionalização

Eleita, mais uma vez, uma das melhores escolas de negócios do mundo, segundo o ranking de educação executiva 2018 do jornal britânico Financial Times, divulgado no início desta semana, a Fundação Dom Cabral (FDC) possui laços diretos com o Alto Tietê, por meio da parceria para gestão do Grupo Samed, que atua na área da assistência médica há mais de 60 anos.

A escola, fundada em 1976, em Belo Horizonte (MG), alcançou o 12º lugar no ranking geral (que combina os resultados entre programas abertos e customizados) das melhores escolas de negócios.

Manter a posição de número 12 é considerada uma conquista para a FDC, que no ano anterior havia subido cinco posições. O posto a distingue como a mais bem colocada do Brasil e também número 1 da América Latina.

“Estamos muito satisfeitos pelo fato de assegurarmos a décima segunda posição, num ranking extremamente competitivo e apesar de toda a volatilidade do ambiente de negócios do Brasil nos últimos anos”, afirma Aldemir Drummond, vice-presidente executivo da FDC.

Para ele, “os resultados da FDC no ranking de educação executiva do Financial Times, completando agora treze anos consecutivos como a melhor escola de negócios da América Latina e, sempre entre as vinte melhores escolas do mundo, atestam a qualidade e a consistência do nosso trabalho”.

Os diretores do Grupo Samed, Adalcindo Vieira do Nascimento Filho e Mannie Liu, iniciaram em 2001 o processo de profissionalização das empresas do Grupo – formado pela Samed Saúde, Hospital Santana, Hospital Santa Maria de Suzano, Laboratório Bonelli e Clínica TotallCheck-up.

“Diante da responsabilidade que temos na Região, percebemos que tínhamos de profissionalizar todas as nossas atividades para manter um processo de expansão ininterrupto e sustentável, valorizando o potencial da nossa gente, proporcionando oportunidades e contribuindo para o desenvolvimento dos municípios”, afirmaram eles, ressaltando que o Grupo Samed gera mais de mil empregos diretos.

Eles consideram importante a publicação do Financial Times, que marca uma substancial alta da FDC na linha de programas elaborados de acordo com as necessidades específicas das empresas (programas customizados) - obteve a 14ª colocação, subindo dois pontos em comparação a 2017.

Na linha do ranking de programas abertos, a FDC ficou na 19 ª posição. Olhar com atenção os atributos da composição do ranking revela nuances interessantes de aspectos da excelência da formação executiva.

A FDC se destacou nos quesitos “desenho do programa” em que alcançou a 7ª posição; “resultados atingidos”, em que atingiu a posição de 10ª melhor do mundo; “aprendizagem e novas habilidades, 11ª posição; “corpo docente”, melhorando 7 posições e assumindo a 12ª posição mundial; e “instalações”, quesito no qual a FDC subiu 6 posições e hoje é a 2ª melhor do mundo.

No ranking de Programas Abertos, os destaques ficaram por conta “desenho do programa” em que alcançou a 10ª posição, “métodos de ensino”, com a 11ª posição, “aprendizagem e novas habilidades”, “corpo docente” e “resultados atingidos”, todos na 14ª posição no mundo; e em “escolas parceiras”, melhorando 13 posições e assumindo a posição de 5ª melhor do mundo.

Os critérios para a elaboração do ranking do Financial Times levam em conta a opinião das empresas que são clientes das escolas de negócios no mundo todo, o que corresponde a 80% da avaliação; os 20% restantes são dados enviados pelas próprias instituições de ensino executivo.

Missão

A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios brasileira que há 42 anos tem a missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade, por meio da educação, capacitação e desenvolvimento de executivos, empresários e gestores públicos. Circulam anualmente pelos seus programas abertos, fechados, de parcerias e de pós-graduação (especialização, MBA e mestrado) quase 30 mil executivos de empresas e organizações de pequeno, médio e grande porte do Brasil e de vários países, em suas unidades próprias em Nova Lima, Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), e por meio de seus 25 associados regionais, presentes em quase todos os Estados do país.

“Consideramos essa parceria, firmada no início da década, essencial para continuar prestando serviços de qualidade na área da saúde, à altura das expectativas da sociedade em que vivemos e diante das oscilações da conjuntura econômica nacional”, afirmaram os médicos Vieira e Mannie, que pretendem anunciar novos investimentos para os hospitais Santana e Santa Maria de Suzano no segundo semestre deste ano.