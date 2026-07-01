GCM de Ferraz intensifica fiscalização contra perturbação do sossego e apreende veículos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos, intensificou as ações de fiscalização voltadas ao combate à perturbação do sossego público. As operações, realizadas entre os dias 26 e 28 de junho, tiveram como objetivo garantir o cumprimento da legislação municipal, preservar a ordem pública e atender às demandas da população.

As equipes da GCM percorreram diferentes regiões da cidade e realizaram fiscalizações nos bairros Parque Dourado, Jardim Figueiredo, Vila Jamil e Jardim Yone. Durante as ações, foram apreendidos veículos utilizados para emissão de som em volume excessivo, além da adoção das medidas administrativas cabíveis contra os responsáveis.

A operação também fiscalizou estabelecimentos comerciais localizados na Vila Santo Antônio, Jardim Capim-Guaçu, Parque Dourado e Jardim Bela Vista. Em três deles, situados na Vila Santo Antônio, Jardim Capim-Guaçu e Parque Dourado, foram constatadas irregularidades que resultaram na interdição dos locais, conforme prevê a legislação municipal.

O balanço da operação aponta a apreensão de mais de cinco veículos e a fiscalização de quatro estabelecimentos comerciais, sendo três interditados por descumprimento das normas vigentes.

As ações de combate à perturbação do sossego fazem parte do trabalho permanente desenvolvido pela Guarda Civil Municipal e continuarão sendo realizadas em todas as regiões de Ferraz de Vasconcelos, com foco na prevenção, fiscalização e garantia da qualidade de vida da população.

Vale destacar que perturbar o trabalho ou o sossego alheio pode configurar contravenção penal, conforme o artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, além de sujeitar o infrator às sanções administrativas previstas na legislação municipal, como multas, apreensão de equipamentos e interdição de estabelecimentos.

A Guarda Civil Municipal reafirma seu compromisso com a preservação da ordem pública, o cumprimento da legislação e a promoção de um ambiente mais seguro e tranquilo para todos os moradores de Ferraz de Vasconcelos.