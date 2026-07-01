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Jornal Diário de Suzano - 01/07/2026
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Cultura

Rock Solidário reúne grandes atrações e arrecada ração para pets em Ferraz de Vasconcelos

Rodox, Limp Bizkit Tributo Brasileiro e Thiago DJ, da 89 FM, comandam a programação do evento

01 julho 2026 - 11h32Por de Ferraz

Por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoverá no sábado, 11 de julho, mais uma edição do Rock Solidário. O evento será realizado no Montreal Eventos, na Rua Antonio Silvestre Leite, 150, no bairro Tanquinho, reunindo música e solidariedade em uma ação voltada à arrecadação de ração para animais.

Principal atração do Rock Solidário, a banda Rodox sobe ao palco levando ao público um repertório que marcou gerações do rock nacional. Conhecida por sua trajetória no cenário do Hardcore e do Nu metal brasileiro, o grupo promete um show repleto de energia para os fãs do gênero.

Abrindo a programação, o projeto Limp Bizkit Tributo Brasil prestará homenagem à consagrada banda norte-americana de Nu metal. Já a discotecagem será comandada por Thiago DJ, da 89 FM, que ficará responsável por animar o público ao longo do evento.

Com os ingressos disponibilizados pela internet já esgotados, quem ainda deseja participar pode garantir a entrada por meio da troca solidária, realizada exclusivamente no Parque Nosso Recanto, na Rua Lourenço Paganucci, 1133, Jardim Ferrazense. As trocas acontecem diariamente, das 8h às 17h, e seguirão até o esgotamento dos ingressos.

Para garantir um ingresso de pista, é necessário doar um quilo de ração premium das marcas Magnus, Special Dog ou Golden. Já para o camarote, a troca será feita mediante a entrega de um pacote de 15 quilos de ração premium, que atribuirá direito a seis ingressos. Em ambos os casos, as embalagens deverão estar lacradas.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto Rodrigues, o Rock Solidário vai além da programação musical e reforça o compromisso social da iniciativa. “Preparamos um evento para reunir os amantes do rock e, ao mesmo tempo, incentivar a solidariedade. Cada doação fará a diferença e contribuirá para uma causa importante, mostrando que a cultura também pode transformar vidas”, destacou.

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