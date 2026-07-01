Tarifas de pedágios ficam mais caras no Alto Tietê a partir desta quarta-feira

A Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) efetuou reajustes nas tarifas de suas praças de pedágios no estado. Os reajustes passaram a valer desde a madrugada desta quarta-feira (1º). O Alto Tietê terá aumento de 4,7%, enquanto outras áreas do estado terão redução de até 50%.

As novas tarifas foram publicadas no Diário Oficial do Estado por meio das Deliberações Artesp nº 467, 477 e 480. As reduções fazem parte da política estadual de modernização das concessões rodoviárias, com foco em justiça tarifária, equilíbrio regional e adequação do modelo de cobrança aos novos contratos.



A maior redução será na praça de Jaguariúna, onde a tarifa passará de R$ 17,60 para R$ 8,80, uma queda de 50%. Também terão redução as praças de Águas da Prata (-27%), Estiva Gerbi (-26%), Espírito Santo do Pinhal (-20%), Itobi (-20%), Casa Branca (-13%), Mococa (-9%) e Aguaí (-5%). Em São João da Boa Vista, a tarifa será mantida em R$ 7,40.

Além das reduções, entra em vigor a revisão tarifária anual prevista nos contratos de concessão. Para as concessionárias da 1ª e 2ª fases do Programa Estadual de Concessões, além do Rodoanel Oeste, Spmar e Entrevias, o reajuste será de 4,72%, correspondente à variação acumulada do IPCA entre junho de 2025 e maio de 2026. Na Rodovia dos Tamoios, o reajuste provisório homologado é de 5,08%.

No caso da Entrevias, concessionária das rodovias SP-333, SP-322 e SP-330, a atualização tarifária de 4,7% passa a valer a partir da 0h de 6 de julho, conforme previsto em contrato.

A revisão anual das tarifas segue os contratos de concessão e garante o equilíbrio econômico-financeiro necessário para a continuidade dos investimentos em ampliação, conservação, operação e atendimento aos usuários das rodovias paulistas.