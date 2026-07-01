Junho Verde consolida avanços ambientais em Poá

A Prefeitura de Poá encerrou, nesta terça-feira (30), a programação do Junho Verde 2026 com uma visita técnica da equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais à unidade da Fundação SOS Mata Atlântica, na cidade de Itu. A atividade marcou o fechamento de um mês de intensa mobilização em prol da sustentabilidade, da educação ambiental e da preservação dos recursos naturais, consolidando o Junho Verde como uma das maiores iniciativas ambientais já realizadas pelo município.

Durante a visita, os técnicos da pasta conheceram de perto os projetos de recuperação e restauração ecológica desenvolvidos pela Fundação, referência nacional na proteção do bioma Mata Atlântica. A equipe também acompanhou o funcionamento das sementeiras e o processo de produção de mudas de espécies nativas, utilizadas em programas de reflorestamento e recuperação ambiental em diferentes regiões do Estado de São Paulo.

Além da troca de experiências e conhecimentos técnicos, o encontro também serviu para discutir futuras parcerias entre a Fundação SOS Mata Atlântica e o município de Poá, com o objetivo de ampliar as ações de preservação ambiental, recuperação de áreas verdes e fortalecimento das políticas públicas voltadas à sustentabilidade.

Balanço

Ao longo do mês de junho, a programação do Junho Verde promoveu uma série de atividades envolvendo diferentes setores da administração municipal, escolas, entidades parceiras e a população. Entre os destaques estiveram as ações do programa Poá + Verde, com distribuição de mudas à população; a reinauguração da Horta Pedagógica da EMEB Edson Alves de Oliveira; a participação na confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi com temática ambiental; além do plantio de árvores em unidades escolares e áreas de preservação do município.

Outro marco importante do período foi o lançamento do programa Composta Poá, realizado no Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A iniciativa prevê a transformação de resíduos orgânicos gerados nas feiras livres em adubo orgânico para utilização em praças, hortas, produção de mudas e projetos ambientais da cidade, fortalecendo a economia circular e reduzindo o volume de resíduos destinados aos aterros sanitários.

A programação também contou com ações educativas junto aos estudantes da rede municipal, instalação e apresentação de biodigestor, visitas monitoradas e projetos pedagógicos voltados à conscientização ambiental, reforçando o compromisso da gestão municipal com a formação de uma cultura de sustentabilidade desde a infância.

Para o prefeito Saulo Souza, o sucesso do Junho Verde demonstra que a preservação ambiental é resultado do envolvimento coletivo entre o poder público e a sociedade. "Encerramos o Junho Verde com a certeza de que Poá está avançando na construção de uma cidade cada vez mais sustentável e consciente. Foram dezenas de ações que envolveram crianças, famílias, educadores e servidores públicos em torno de uma causa que é de todos nós: cuidar do meio ambiente e garantir qualidade de vida para as futuras gerações", destacou o chefe do Executivo.

A secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Claudete Canada, ressaltou que o mês deixou um importante legado para o município e abriu caminhos para novas iniciativas. "O Junho Verde foi muito além de um calendário de eventos. Conseguimos aproximar a população das questões ambientais, fortalecer projetos permanentes e criar oportunidades para futuras cooperações técnicas. A visita à SOS Mata Atlântica foi extremamente enriquecedora e nos trouxe novas perspectivas para ações de recuperação ecológica, produção de mudas e preservação ambiental em Poá", afirmou a secretária.

Com o encerramento da programação, a Prefeitura reforça que as ações ambientais desenvolvidas durante o Junho Verde terão continuidade ao longo de todo o ano, fortalecendo o compromisso da cidade com a sustentabilidade e com a construção de uma Poá cada vez mais verde.