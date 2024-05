GCM de Ferraz realiza palestra e apresentação do Canil em escola municipal

Olhos fixos e vibrantes, alunos concentrados em cada palavra pronunciada e o silêncio do local quebrado com a entrada imponente de um cão utilizado para missões. Assim foi a reação dos alunos do 5° ano da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Diocésio de Menezes, na Vila Pereira, com a palestra da Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz, que contou com a participação do cão Barone, Pastor-belga-malinois, de 9 anos e oito meses, integrante tático do canil municipal.

Os GCMs Rodolfo e Oliveira proferiram uma palestra sobre Segurança Pública, respeito ao cidadão, vocação e missão da guarda. O momento foi marcado com apresentação em slides, dinâmicas, interação com os participantes e rodada de perguntas dos alunos em potencial disposição aos futuros representantes da segurança da cidade.

A segunda parte da apresentação contou com a participação do colaborador Evandro, da Secretaria de Segurança Urbana, e o cão Barone que encantou a todos. Com movimentos precisos e a obediência adestrada em três idiomas distintos, o animal realizou performances ao lado do GCM Oliveira que cuida do Pet desde que o mesmo era filhote. Vale salientar que o Canil Municipal atua em Ferraz de Vasconcelos há 15 anos.

Alguns alunos se emocionaram ao saberem que a vida de serviço público de um cão de segurança é de 10 anos, assim o Barone terá a sua “aposentadoria” a partir de setembro de 2024. Contudo, os aplausos ecoaram todo o espaço com a informação de que o GCM Oliveira, será o tutor do animal que ganhará uma família e um lar. Os cães são utilizados na identificação de entorpecentes em lugares remotos, graças ao olfato aguçado e treinamento específico para tal ação (cerca de 24 meses).

Ao final do evento, o “Taticão” (mascote da GCM de Ferraz), garantiu a alegria dos estudantes e ratificou o dia na memória de cada participante contagiando a todos.

A GCM de Ferraz realiza esta ação de forma gratuita em escolas da cidade. Mais informações, basta entrar em contato pelo número 4679-4334 e 4677-3112.