Genea Incorporadora e Construtora é uma referência no Alto Tietê

Destaque na área de engenharia e no setor imobiliário, a Genea Incorporadora e Construtora está no mercado de Suzano e região há 33 anos. A empresa se dedica à construção de empreendimentos residenciais, comerciais e industriais, tendo executado mais de 6 mil unidades habitacionais em cerca de 320 mil m² de área construída.

A Genea também já atuou diretamente em obras públicas, beneficiando milhares de pessoas. “É uma satisfação muito grande quando lembramos de todas as obras públicas entregues. Foram postos de saúde, escolas, ginásios de esportes, terminais rodoviários, abrigos de passageiros de ônibus, pontes pré-moldadas de concreto e unidades habitacionais”, comentou o sócio e fundador da Genea, Mário Fernandes Ascenção Filho.

Atualmente, a Genea possui uma equipe técnica de escritório e obras de 25 pessoas, além de colaboradores de obras e empreiteiros. “Possuímos uma equipe técnica de colaboradores altamente qualificados e extremamente fiéis ao Sistema de Gestão da Qualidade. Trabalhamos sempre na melhoria do produto final e na satisfação total do cliente”, esclareceu.

A Genea já atuou em Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá, Arujá e São Paulo. “Gostamos de atuar no Alto Tietê. Conhecemos bem os clientes e nossos produtos têm uma ótima aceitação”.

Uma das premissas da empresa é construir com qualidade, atendendo as necessidades de cada comprador e oferecendo as melhores opções e condições do mercado imobiliário dentro de alta qualidade. “Nossa missão é sempre melhorar e aprimorar nossos produtos, sempre pensando na segurança e satisfação total dos nossos clientes”, esclareceu.

Trajetória

Segundo o sócio e fundador, a Genea nasceu em 1992, com a finalidade específica de construir empreendimentos imobiliários, comerciais e residenciais.

Um grande diferencial da Genea é o padrão de qualidade. A empresa é certificada na Norma Brasileira da Organização Internacional para Padronização (NBR ISSO) 9001 2025 e no Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQPH). “Possuímos um sistema de gestão de qualidade muito respeitado, o que resulta na qualidade dos nossos empreendimento”.

Neste momento, a empresa está dedicada na construção do Residencial Recanto das Árvores, em Suzano, além de estarem aprovando o empreendimento Genea Residencial Katsumata, com 414 unidades e o Genea Residencial Katsumata II, com 360 unidades, ambos em Suzano.

Já em Mogi, está em aprovação o Genea Residencial Nova Aparecida, com 90 unidades. Em Itaquaquecetuba é o empreendimento Genea Residencial Pinheirinho.

“Assim que as aprovações forem se concretizando e os empreendimentos iniciando, vamos em busca dos próximos empreendimentos. Nossa missão é sempre melhorar e aprimorar nossos produtos, pensando na segurança e satisfação total dos clientes”, concluiu.

Mário Fernandes Ascenção Filho

O sócio e fundador da Genea, Mário Fernandes Ascenção Filho, de 69 anos, é formado em administração de empresas, economia, especialização em marketing e relações humanas no trabalho.

Ascenção já foi secretário de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, e Meio Ambiente na Prefeitura de Itaquaquecetuba, além de assessor de gabinete em Itapevi. Atualmente atua diretamente na administração da Genea, além de definir e executar novos projetos e vender empreendimentos. “Com 22 anos iniciei na construção de casas para vender. É uma satisfação muito grande”, finalizou.