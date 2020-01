Gian Lopes assina requisição para castração gratuita de cães e gatos

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), assinou na manhã de ontem, ao lado das secretárias de Saúde, Flávia Verdugo e da Mulher, Jeruza Reis e do chefe de gabinete, Rogério Tarento, uma requisição para contratação de uma empresa para castração gratuita de cães e gatos. O processo dever ser concluído em breve e de acordo com o chefe do Poder Executivo o objetivo é realizar a castração de aproximadamente 1.500 animais no município durante os próximos meses.

“Mais uma ação de grande importância e que esta gestão assumiu com muita responsabilidade. Esse é um trabalho essencial tanto para a população como para os animais. A castração promove o bem-estar do animal, garante mais saúde para ele, além de trazer benefícios também para as pessoas. Com a castração e com um trabalho de adoção reduzimos o número de animais abandonados nas ruas”, disse o prefeito Gian Lopes.

Segundo a secretária de Saúde, Flávia Verdugo, a castração gratuita de cães e gatos tem como objetivo atender a uma demanda do município. “A Secretaria de Saúde tem o compromisso de apoiar as causas legais e morais de defesa dos animais e sempre estamos buscando os meios possíveis para a questão do controle populacional e do bem-estar dos animais e para diminuir o registro de casos de abandono'', destacou.

Tampinha Solidária

A secretária da Mulher, Jeruza Reis, comemorou a requisição assinada pelo prefeito e ressaltou que o pedido vem de encontro com o “anseio” das ONGs e de pessoas que resgatam e cuidam de animais abandonados da cidade de Poá.

Atualmente, a pasta comandada por Jeruza desenvolve a Campanha “Tampinha Solidária”, que consiste em juntar tampinhas plásticas de produtos diversos como garrafas de refrigerantes e posteriormente o material é encaminhado para uma entidade que faz a reciclagem e o valor arrecadado é revertido às entidades PAAP (Associação de Proteção Animal e Ambiental de Poá) e Instituto União Paulista de Proteção Animal e Ambiental (IUPAA). A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais e o Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de Poá.

“O projeto é muito importante, pois conseguimos auxiliar as pessoas e entidades que realizam um belo trabalho na cidade cuidando dos animais abandonados. Continuamos contando com o apoio do comércio da cidade e com a solidariedade da população”, declarou Jeruza Reis.

A Campanha “Tampinha Solidária” conta com diversos pontos de coleta que estão instalados em vários estabelecimentos comerciais da cidade, unidades de saúde, escolas, além das sedes da Secretaria da Mulher (Rua Fernando Pinheiro Franco, 141 – Centro), Departamento de Meio Ambiente (Avenida Adutora, 1.111, Jardim Nova Poá), Fundo de Solidariedade (Rua Alberto Rossi, 130 – Centro) e na Associação Comercial e Industrial de Poá (Rua Doutor Silvio Barbosa, 89 - Centro).

Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4639-2044.