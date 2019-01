Gian Lopes entrega material escolar e sistema apostilado em Poá

No segundo dia do ano letivo, nesta terça-feira (22), na escola municipal Estância Hidromineral de Poá, o prefeito Gian Lopes (PR) realizou a entrega do material escolar e das apostilas do sistema Positivo, uma moderna ferramenta de apoio nos estudos. Nos próximos dias, todos os estudantes da rede serão também contemplados. Acompanharam a atividade o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, o presidente da Câmara, David de Araújo Campos, o Tio Deivão, o vereador Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd, o secretário de Educação, Carlos Humberto Martins Duarte e a diretora da escola Estância, Helena Moitinho Di Nola.

“Nos últimos meses toda a equipe da administração municipal tem trabalhado muito para colocar a casa em ordem, sanar e aprimorar as contas públicas. Passamos por uma série de momentos complicados, que enfrentamos com muita luta. Chegamos ao final de 2018 com planos de grandes realizações e muitos projetos que serão colocados já a partir de 2019 à disposição da população e a área da Educação é uma das que está recebendo grande atenção, pois é uma prioridade no nosso governo”, comentou o prefeito Gian Lopes.

Segundo explicou o secretário de Educação, Carlos Humberto Martins Duarte, o material escolar e as apostilas são itens que proporcionam grande praticidade para os alunos e economia para os pais, além de tudo, servem para igualar todas as classes sociais dentro da escola.

“O material escolar contará com lápis, apontador, borracha, cadernos, colas, estojos, envelopes, etiquetas, giz de cera, pinceis, tesouras, réguas, entre muitos outros. E o sistema apostilado da Positivo é um dos melhores do Brasil. Queremos entregar todo o material o mais rápido possível nas escolas”.

Melhorar a Educação em Poá sempre foi o compromisso do governo Gian Lopes.

Ele retomou as obras de duas escolas, uma na Vila Monteiro (em funcionamento) e outra na Vila Perracine (fase final de conclusão) e anunciou na manhã de ontem a construção de um novo prédio para escola municipal Estância Hidromineral, que quando pronto será o mais moderno do Alto Tietê.

“Pegamos uma cidade com diversos desafios e demandas. Reiniciamos a obra de uma escola na Vila Monteiro e já entregamos este equipamento para população poaense. Também retomamos a obra da escola da Perracine, que era uma grande demanda da população. Estamos fazendo também o trabalho de zeladoria e planejando diversas outras melhorias e reformas necessárias nas escolas, para que os alunos tenham uma melhor estrutura”, concluiu Gian Lopes.