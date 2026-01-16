Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 16 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Governador anuncia início das obras de duas alças de acesso ao Rodoanel Leste e à Ayrton Senna

Intervenções ampliam a segurança viária, beneficiando moradores e mais de 80 mil motoristas por dia

15 janeiro 2026 - 21h50Por de Itaquá
Governador anuncia início das obras de duas alças de acesso ao Rodoanel Leste e à Ayrton SennaGovernador anuncia início das obras de duas alças de acesso ao Rodoanel Leste e à Ayrton Senna - (Foto: Dayane Oliveira/PMI)

O Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Itaquaquecetuba anunciaram nesta quinta-feira (15) o início das obras que irão facilitar o acesso do município ao trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021) e à Rodovia Ayrton Senna (SP-070). As intervenções, sob responsabilidade da concessionária Ecovias Leste Paulista, serão executadas ao longo de 19 meses, em duas frentes simultâneas, com investimento total de R$ 91 milhões.

O anúncio do início das obras foi feito durante cerimônia que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, representantes da concessionária Ecopistas, do prefeito Eduardo Boigues, da primeira-dama Mila Boigues, de secretários e vereadores do município, além do deputado estadual André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

“As intervenções têm entrega prevista para o segundo semestre de 2027 e buscam ampliar a segurança, encurtar o tempo de viagem, além de ampliar os acessos viários e as opções logísticas locais, beneficiando toda a região”, afirmou o governador.

Uma das frentes de obra será realizada na altura do km 38 da Ayrton Senna, nos sentidos Leste (interior) e Oeste (São Paulo/capital). O projeto prevê a implantação de um viaduto e de uma via marginal, que permitirão o acesso ao Jardim Itapuã, além da construção de uma nova alça ligando a rodovia à rua Monte Sião, no Jardim Novo Horizonte, que também receberá melhorias. Quando concluído, o trecho vai atender uma média diária de 60 mil veículos. O investimento neste trecho será de R$ 72 milhões. 

A segunda frente contempla a implantação de acesso da Ayrton Senna aos bairros adjacentes, na altura do km 36, sentido Oeste. A obra, com investimento estimado em R$ 19 milhões, vai atender cerca de 20 mil veículos por dia e inclui ainda uma alça de acesso do Rodoanel à saída 35 da Ayrton Senna. A intervenção atende a uma demanda antiga da população e reduzirá o trajeto entre os bairros e a rodovia, de 22 quilômetros para apenas 800 metros.

“Estamos iniciando uma obra aguardada há décadas que vai mudar a mobilidade da nossa cidade e de toda a região. Os motoristas não vão mais precisar fazer retornos longos e perigosos. O acesso passa a ser direto e muito mais seguro. É um legado importante que vamos deixar para Itaquaquecetuba”, destacou o prefeito.

Essa terceira ligação permitirá que motoristas que vêm do Rodoanel acessem Itaquá diretamente, sem a necessidade de retorno operacional próximo à praça de pedágio, reduzindo o tempo de deslocamento e melhorando a fluidez do tráfego.

Os novos acessos também beneficiarão quem entra na cidade por Arujá, passando pelo Jardim Caiuby, em Itaquá, garantindo ligação direta com a capital, além de facilitar o acesso de motoristas que vêm de Mogi das Cruzes, com entrada pelo bairro do Una, em Itaquá.

"As obras representam um avanço histórico para Itaquá, ampliando a integração do município aos principais corredores viários do estado e promovendo mais mobilidade e qualidade de vida para a população", finalizou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fundo Social oferece cursos gratuitos de panificação e pizzaiolo em parceria com Estado em Ferraz
Região

Fundo Social oferece cursos gratuitos de panificação e pizzaiolo em parceria com Estado em Ferraz

Ferraz promove esquenta de Carnaval na Estação Cidadania e Cultura
Região

Ferraz promove esquenta de Carnaval na Estação Cidadania e Cultura

Prefeitura de Poá inicia renovação de alvarás do transporte escolar para 2026
Região

Prefeitura de Poá inicia renovação de alvarás do transporte escolar para 2026

Coordenadoria da Mulher realiza capacitação com novos Guardas Civis Municipais
Região

Coordenadoria da Mulher realiza capacitação com novos Guardas Civis Municipais

Defesa Civil emite alerta severo de chuva para Suzano e Itaquá
Região

Defesa Civil emite alerta severo de chuva para Suzano e Itaquá

Damasio visita CPAM-12, destaca investimentos na segurança e emenda de R$ 200 mil
Região

Damasio visita CPAM-12, destaca investimentos na segurança e emenda de R$ 200 mil