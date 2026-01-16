Governador anuncia início das obras de duas alças de acesso ao Rodoanel Leste e à Ayrton Senna

O Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Itaquaquecetuba anunciaram nesta quinta-feira (15) o início das obras que irão facilitar o acesso do município ao trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021) e à Rodovia Ayrton Senna (SP-070). As intervenções, sob responsabilidade da concessionária Ecovias Leste Paulista, serão executadas ao longo de 19 meses, em duas frentes simultâneas, com investimento total de R$ 91 milhões.

O anúncio do início das obras foi feito durante cerimônia que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, representantes da concessionária Ecopistas, do prefeito Eduardo Boigues, da primeira-dama Mila Boigues, de secretários e vereadores do município, além do deputado estadual André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

“As intervenções têm entrega prevista para o segundo semestre de 2027 e buscam ampliar a segurança, encurtar o tempo de viagem, além de ampliar os acessos viários e as opções logísticas locais, beneficiando toda a região”, afirmou o governador.

Uma das frentes de obra será realizada na altura do km 38 da Ayrton Senna, nos sentidos Leste (interior) e Oeste (São Paulo/capital). O projeto prevê a implantação de um viaduto e de uma via marginal, que permitirão o acesso ao Jardim Itapuã, além da construção de uma nova alça ligando a rodovia à rua Monte Sião, no Jardim Novo Horizonte, que também receberá melhorias. Quando concluído, o trecho vai atender uma média diária de 60 mil veículos. O investimento neste trecho será de R$ 72 milhões.

A segunda frente contempla a implantação de acesso da Ayrton Senna aos bairros adjacentes, na altura do km 36, sentido Oeste. A obra, com investimento estimado em R$ 19 milhões, vai atender cerca de 20 mil veículos por dia e inclui ainda uma alça de acesso do Rodoanel à saída 35 da Ayrton Senna. A intervenção atende a uma demanda antiga da população e reduzirá o trajeto entre os bairros e a rodovia, de 22 quilômetros para apenas 800 metros.

“Estamos iniciando uma obra aguardada há décadas que vai mudar a mobilidade da nossa cidade e de toda a região. Os motoristas não vão mais precisar fazer retornos longos e perigosos. O acesso passa a ser direto e muito mais seguro. É um legado importante que vamos deixar para Itaquaquecetuba”, destacou o prefeito.

Essa terceira ligação permitirá que motoristas que vêm do Rodoanel acessem Itaquá diretamente, sem a necessidade de retorno operacional próximo à praça de pedágio, reduzindo o tempo de deslocamento e melhorando a fluidez do tráfego.

Os novos acessos também beneficiarão quem entra na cidade por Arujá, passando pelo Jardim Caiuby, em Itaquá, garantindo ligação direta com a capital, além de facilitar o acesso de motoristas que vêm de Mogi das Cruzes, com entrada pelo bairro do Una, em Itaquá.

"As obras representam um avanço histórico para Itaquá, ampliando a integração do município aos principais corredores viários do estado e promovendo mais mobilidade e qualidade de vida para a população", finalizou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.