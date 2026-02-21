Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Governador entrega 1,2 mil matrículas habitacionais na terça-feira, em Itaquá

Entrega será realizada na terça-feira (24), às 10h, com a presença do governador e do prefeito

21 fevereiro 2026 - 17h47Por Da reportagem local
- (Foto: Divulgação/Governo de SP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entrega na terça-feira (24), 1,2 mil matrículas habitacionais do Jardim Odete II, em Itaquaquecetuba. O evento contará também com a presença do prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues.

O evento será realizado no Largo Monumental da Vila São Carlos e oficializa a regularização das unidades da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), referentes ao empreendimento Itaquaquecetuba E (E1 ao E9).

Serviço:

A cerimônia está marcada para às 10 horas no Largo Monumental Vila São Carlos, localizado na rodovia Alberto Hinoto, 3.637, na Vila São Carlos.

