Governo de SP apresenta programa para alavancar as cadeias produtivas locais

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apresenta o programa SP Produz, iniciativa que tem o objetivo de alavancar as cadeias produtivas locais, de forma mais assertiva, sustentável e estruturada.

As Cadeias Produtivas Locais (CPLs) reúnem micro, pequenas e médias empresas de um mesmo segmento que, atuando sob uma governança comum, buscam ampliar sua competitividade e fortalecer seu desenvolvimento, a partir da cooperação. Esta conexão de diferentes agentes também tem como propósito o desenvolvimento regional por meio do fortalecimento do empreendedorismo, além de tornar as cadeias referências em determinados segmentos.

"Queremos que as Cadeias Produtivas Locais estejam alinhadas com nosso planejamento estratégico de desenvolvimento regional, com mais geração de renda e emprego, conforme determinado pelo governador Tarcísio de Freitas", afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima. "Dessa forma, podemos implantar nossos projetos desenhados nas coalizões empresariais, que fomentam o empreendedorismo e respeitam as vocações e potencialidades de cada região do estado."

O programa será dividido em quatro níveis de maturidade e, à medida que as cadeias produtivas avançam com o apoio do Governo do Estado, elas evoluem e ganham acesso a novos benefícios, que vão desde apoio técnico, mentoria até alocação de recursos financeiros. São eles: Aglomerado Produtivo: mentoria para estabelecimento de governança e apoio técnico para aprimoramento do Planejamento Estratégico; CPL em Desenvolvimento: diversificação de agentes e elos da cadeia produtiva, além do impacto da CPL na geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico local; CPL Consolidada: fomento com linhas de crédito específicas, mentoria técnica e diversificação de fontes de receitas, acesso a mercados e comercialização para além do nível local; CPL Madura: eventos regionais de divulgação, oferta de qualificação de mão de obra, linhas de crédito, capacitação para exportação, estratégia de atração de investimentos e projetos de desenvolvimento local.

Além disso, o SP Produz contará com uma plataforma, onde todos os requisitos serão publicados em um ecossistema integrado, além de informações de novos editais e todo o processo de reconhecimento e fomento, de modo a dar mais transparência e confiabilidade ao processo.

Entenda

Um produtor de macadâmia sozinho, por exemplo, pode ter mais dificuldades de vender seu produto, além de ser pouco atrativo para o comprador em uma negociação isolada. Dentro de uma CPL, este produtor estará inserido em uma rede com agentes de toda a cadeia, desde as empresas de insumos para a preparação do solo, até institutos de pesquisa que avaliam a qualidade e desenvolvem inovações de produção, passando por empresas de produtos derivados, tais como doces, óleos, cremes, embalagens e outras ramificações.

Dentro da CPL, este produtor é integrante de uma estrutura sólida, mais competitiva, com a possibilidade de ampliar o valor agregado de sua produção. Além de ter a possibilidade de manter vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como: governo, associações empresariais, instituições de ensino e pesquisa.

A iniciativa vai contribuir para melhorar a atuação dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) existentes no estado com critérios que incentivem a participação de novos atores, ao incluir mais elos da cadeia de valor de cada segmento. Com isso, será possível desenvolver mais o agrupamento produtivo. Para ingressar no programa e ter acesso aos benefícios, esses APLs terão até o vencimento do próximo edital de reconhecimento para se adequarem e usufruírem das vantagens disponíveis no programa.