Governo de SP realiza leilão eletrônico com 541 veículos em Mogi das Cruzes

A Diretoria de Mobilidade Interna (DMI) da Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) realizará o leilão de veículos nº 002/2026 no dia 29 de setembro, a partir das 10h. Serão alienados 464 automóveis conservados e destinados à circulação, com direito à documentação, e 77 sucatas aproveitáveis com motor inutilizável.

Os itens licitados são oriundos de órgãos do Estado de São Paulo. Entre os destaques, estão 336 veículos da Polícia Militar, 112 da Delegacia Geral de Polícia e 38 do Corpo de Bombeiros.

O edital contendo todas informações dos veículos leiloados, como cor, modelo, ano de fabricação, motor e o valor do lance mínimo foi publicado no Diário Oficial do Estado e está disponível para consulta na página da DMI (https://www.dmi.sp.gov.br/dmi/publicacoes/editais) no portal do governo estadual paulista.

Para participar do leilão, os interessados deverão realizar cadastramento prévio no portal da leiloeira responsável da Rico Leilões (https://www.ricoleiloes.com.br/). O leilão ocorrerá exclusivamente em formato eletrônico.

Os veículos podem ser examinados entre os dias 21 e 25 de setembro no Pátio de Mogi das Cruzes: Rua João XXIII, 1.010, bairro Socorro, das 9h às 11:30h e das 13h às 16h. Por motivos de segurança os veículos não possuem bateria nem combustível, e devem ser avaliados nessas condições.

A sessão pública do dia 29 de setembro tem início às 10h e seguirá até as 16h. Caso necessário, poderá ser estendido por mais dias úteis, no mesmo horário, até que todos os lotes relacionados sejam ofertados.

Serviço: Leilão de veículos conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível

Data do leilão eletrônico: 29 de setembro de 2026.

Horário: das 10h às 16h.

Acesse o edital em: https://www.dmi.sp.gov.br/dmi/publicacoes/editais

Plataforma para cadastramento e participação: Portal Rico Leilões (https://www.ricoleiloes.com.br/)

Observação: o leilão poderá se estender por mais dias úteis, no mesmo horário, até a oferta de todos os lotes previstos no certame