Previsão do tempo para sexta-feira (18), em SP: tempo firme

Nesta sexta-feira, a atuação de uma massa de ar seco sobre o Estado de São Paulo manterá o tempo firme, com predomínio de sol entre algumas nuvens.

Durante a manhã, poderão formar densos nevoeiros, principalmente nas regiões centro e leste, reduzindo a visibilidade em alguns pontos.

As temperaturas subirão ao longo do dia, deixando o tempo abafado. Durante a tarde, a umidade do ar diminui, com valores abaixo de 30% apenas nos setores oeste e norte do Estado.

Diante desse cenário, recomenda-se atenção à hidratação. Contudo, ainda haverá condições para chuvas isoladas no leste paulista, mas sem volumes significativos.

Na capital, as temperaturas variam entre 14°C e 22°C. Em Bauru, a previsão indica mínima de 15°C e máxima de 27°C.

Em dias de tempo seco, acompanhe a previsão do tempo, mantenha-se bem hidratado e evite a exposição prolongada ao sol.