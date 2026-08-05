Greve dos ferroviários é encerrada após governo garantir manutenção dos empregos

Os trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) decidiram encerrar a greve que afetava a circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade desde a última terça-feira (4). A decisão foi tomada em assembleia realizada nesta quarta-feira (5), quando a categoria aprovou o retorno às atividades, mas optou por manter o estado de greve.



Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil (STEFZCB), a proposta de retorno ao trabalho e de aceite da proposta apresentada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) recebeu 131 votos favoráveis, enquanto 26 trabalhadores votaram pela continuidade da paralisação.



A deliberação ocorreu após o Governo do Estado apresentar, durante audiência de conciliação entre o sindicato, a CPTM e o Estado, uma proposta que contempla avanços nas reivindicações da categoria, principalmente em relação às garantias buscadas pelos ferroviários durante o processo de concessão das linhas.



Em nota, o Governo de São Paulo reafirmou que não haverá demissões de empregados da CPTM em decorrência da concessão. Segundo o Estado, dos 4.648 funcionários registrados na companhia em junho de 2026, 2.171 permanecem atuando na Linha 10-Turquesa. Os demais serão realocados para outros órgãos estaduais, como o Metrô, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp).



A manutenção dos empregos era uma das principais reivindicações dos ferroviários, que também protestavam contra a concessão das linhas 11, 12 e 13 à Trivia Trens e as falhas registradas desde o início da operação da concessionária. Entre os problemas registrados estão falhas operacionais e o incêndio em uma composição com passageiros, situação que levou o Governo do Estado a determinar o retorno temporário dos funcionários da CPTM à operação das três linhas concedidas por um período de 90 dias.



Apesar do encerramento da paralisação, a categoria permanecerá em estado de greve, acompanhando o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Governo do Estado e a evolução das negociações.

Em nota, o sindicato afirmou que a mobilização teve como objetivo defender os empregos, preservar os direitos dos trabalhadores da CPTM e garantir um transporte público de qualidade para a população. A entidade destacou ainda que continuará acompanhando o processo e não descarta a adoção de novas medidas caso os compromissos firmados não sejam cumpridos.



Com o fim da greve, a expectativa é de que a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade seja normalizada gradualmente ao longo desta quarta-feira, beneficiando milhares de passageiros da Região Metropolitana de São Paulo e do Alto Tietê.