Grupo Cruzeiro do Sul compra Centro Educacional Braz Cubas

O Grupo Cruzeiro do Sul Educacional comprou o Centro Educacional Braz Cubas (UBC). O anúncio da venda foi feito, por meio de nota, na manhã desta quarta-feira (4) nos sites dos polos educacionais.

“A Cruzeiro do Sul Educacional amplia sua atuação na Região Metropolitana de São Paulo e dá as boas-vindas à Braz Cubas, instituição localizada em Mogi das Cruzes. Ao incorporar uma Instituição de relevância regional e de qualidade acadêmica diferenciada, o grupo dá mais um importante passo para o seu crescimento", diz a nota publicada no site.

No documento, o grupo não cita maiores detalhes sobre a transação. A instituição reforça a importância da UBC, que tem 79 anos de história, a tradição e o pioneirismo, que “fazem parte do DNA” da universidade.

O grupo também destaca os mais de 16 mil alunos e 550 colaboradores que a nova instituição tem, além do portfólio de cursos que tem disponíveis na grade.

Com a mudança, o grupo atingirá mais de 300 mil alunos e 7.500 colaboradores.

Em nota, a Braz Cubas confirmou a informação e destacou a união entre duas instituições "com o mesmo DNA". O documento ainda diz que o processo está sujeita à análise dos órgãos reguladores.

O DS está apurando maiores detalhes sobre a transação com as duas universidades.