Grupo Estudantil abre inscrições para a 5ª Feira do Estudante

O Grupo Estudantil Se Ligue abre inscrições para a quinta edição da 'Feira do Estudante e do Jovem Empreendedor' em Ferraz de Vasconcelos que acontecerá nos dias 31 de outubro e 1º de novembro no Montreal Eventos das 08h ás 22h.

A FEJEF é um dos maiores eventos do Alto Tietê direcionados a área da educação e para aqueles que buscam uma qualificação profissional e inserção no mundo universitário.

A iniciativa vai ser desenvolvida em parceria com os alunos da Escola Técnica Estadual (Etec), de Ferraz de Vasconcelos e com a Diretoria Regional de Ensino – região Suzano e Ferraz.

Realizada pelo 5º ano consecutivo, a Feira do estudante e do Jovem Empreendedor atrai mais de 4 mil jovens das escolas estaduais, particulares e municipais da cidade e região. Com espaço para 25 expositores, organizados em estandes amplos e bem organizados, a FEJEF recebe as principais universidades, faculdades, escolas técnicas e de formação profissional.

Esse ano, além da interação dos anos anteriores, a Gameficação dos conteúdos que caem nos vestibulares e vestibulinhos mais importantes do país será uma das novidades da FEJEF. Para os alunos das séries finais do ensino fundamental (9º ano) e médio (3º ano), vai rolar uma “BATALHA DO CONHECIMENTO” que premiará as equipes, a escola e os destaques das escolas participantes.

Segundo o membro do Grupo, Renato Ramos de Souza, o objetivo do evento é ajudar os estudantes na escolha de qual carreira seguir, apresentar a eles as universidades da região, bem como proporcionar mesmo que indiretamente, uma integração com o mercado de trabalho.

Na oportunidade, diversas bolsas de estudos entre cursos de graduação, pós-graduação, técnicos, profissionalizantes e de idiomas serão sorteadas durante os dois dias do evento.

Para participar como voluntário da FEJEF as inscrições estão abertas no site www.seligue.net/voluntario. Já os alunos e demais interessados deverão fazer a inscrição a partir de 01 de outubro.