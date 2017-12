Guararema abre inscrições para concurso e salário varia de R$ 1,1 mil a R$ 8,2 mil

A Prefeitura de Guararema está com inscrições abertas para concurso para Concurso Público a partir desta terça-feira (26). O concurso é destinado ao provimento de mais de 30 empregos públicos em todos os níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.128,70 e R$8.299,97. O valor da inscrição é de R$16,90.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Consesp - Consultoria em Concursos Públicos e Pesquisas Sociais – www.consesp.com.br até o dia 24 de janeiro.

As vagas para cadastro reserva são para as áreas de Saúde, Administração, Educação, Obras e Defesa Social.

Para participar o candidato deverá possuir as condições para preenchimento do cargo que constam no edital que estará disponível no site do Consep e da Prefeitura de Guararema (www.guararema.sp.gov.br).