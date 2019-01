Guararema: 'Cidade Natal' tem recorde de público com um mês de evento

Com 32 dias de visitação, o Guararema Cidade Natal 2018 teve recorde de público. A estimativa é de que aproximadamente 600 mil visitantes passaram por Guararema no período de 6 de dezembro até 6 de janeiro quando a decoração natalina feita com garrafas PET tomou conta da área central.

O cálculo de visitantes é feito pelo Setor de Turismo da Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico levando em conta 40% dos veículos que entraram em Guararema pelos portais dos bairros Ipiranga e Freguesia da Escada neste período com uma média de quatro passageiros por veículos mais os visitantes que vieram de excursão. Os 60% dos veículos restantes são pertencentes aos moradores da cidade. A estimativa neste ano ficou em 592.590 visitantes. Já no ano passado, quando o evento contou com uma semana a mais para visitação, o público estimado ficou em 578.751.

Neste ano, a decoração realizada, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, pode ser vista em praças e ruas e pontos de visitação. A novidade da edição foi a decoração do Mirante "Prefeito Gerbásio Marcelino" que também abrigou o Papai Noel e exibiu um letreiro iluminado que podia ser visto de longe por quem visitava a área central.

A temporada contou ainda com uma vasta programação cultural com apresentações espalhadas pelos pontos decorados da cidade, envolvendo cerca de 550 pessoas, entre artistas locais, corais e alunos das oficinas e de projetos.

Além disso, no período, foram cerca de 530 pessoas que auxiliaram na realização do evento, em diferentes setores como trânsito, segurança, limpeza, turismo entre outros. Além desse número, contamos com o efetivo de rotina da Polícia Militar e o adicional de policiais militares por meio da Atividade Delegada, que é custeada pela Prefeitura e o monitoramento por câmeras que conta com mais de 100 câmeras em locais estratégicos nas áreas de visitação da decoração natalina.

"Foi mais uma edição com sucesso de público, o que certamente garantiu o impulsionamento do movimento nos comércios. Tivemos a satisfação de contar com grandes apresentações de artistas locais valorizando a nossa cultura, levando muita alegria para os visitantes. O Cidade Natal foi concebido como um programa socioambiental, para fortalecer a Educação Ambiental na cidade ensinando aos alunos a rede municipal a cuidar do meio ambiente desde cedo, além de alavancar o Turismo, gerar empregos, impulsionar a economia local, mas sobretudo para trazer alegria, paz e lazer a todos munícipes, àqueles que visitam a cidade e a todos os que participam direta ou indiretamente. Temos certeza que cumprimos o nosso papel da melhor forma possível", disse a Secretária de Cultura, Esportes e Lazer, Jussara Zatsuga.

Os dados de geração de empregos e impacto na economia estão sendo levantados pelo Setor de Turismo junto aos empreendimentos locais.