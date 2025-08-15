Hapvida é pioneira em parceria com o Governo Federal no programa 'Agora Tem Especialistas'

A Hapvida, maior empresa de saúde e odontologia integrada da América Latina, é uma das primeiras instituições privadas do Brasil a aderir ao programa “Agora Tem Especialistas” do Governo Federal, cujo objetivo é reduzir o tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias especializadas.

A parceria foi inaugurada no Hospital Ariano Suassuna, localizado na Ilha do Leite, no Recife, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do prefeito do Recife, João Campos, e de outras autoridades. A unidade, recém-inaugurada, é o maior hospital da rede Norte/Nordeste da Hapvida, com estrutura de alta complexidade, tecnologia de ponta e equipes altamente qualificadas.

“É uma honra para a Hapvida participar de um programa tão grandioso, que vai beneficiar milhares de brasileiros. Essa iniciativa está alinhada ao nosso propósito desde a fundação: alcançar o máximo de pessoas, oferecendo saúde acessível, com qualidade, em um modelo integrado. Nossa parceria começa pelo Estado de Pernambuco, com perspectivas de ampliação para outras regiões nas quais estamos presentes”, afirma Jorge Pinheiro, presidente da Hapvida.

O Hospital Ariano Suassuna conta atualmente com 90 leitos de enfermaria, 20 leitos de UTI adulto, centro cirúrgico com quatro salas, 10 consultórios e um parque diagnóstico completo, incluindo tomografia, ressonância magnética, raio-X, mamografia, densitometria, endoscopia, colonoscopia e análises clínicas. Os leitos disponibilizados para o programa não comprometem o atendimento aos beneficiários da Hapvida e poderão ser redimensionados conforme a demanda.

No ato inaugural, foram atendidos os oito primeiros pacientes encaminhados pela Central de Regulação do município, que realizaram exames e procedimentos cirúrgicos complexos de forma ágil, evidenciando o potencial do programa em reduzir filas e acelerar o acesso a tratamentos especializados. O presidente Lula, com a comitiva e lideranças da Hapvida, visitou os pacientes e conheceu as instalações do hospital.

A Hapvida analisa a participação de outras unidades da rede no “Agora Tem Especialistas”, reforçando seu compromisso de colaborar com o SUS e oferecer atendimento de qualidade à população em todo o Brasil.

Sobre a Hapvida

Com cerca de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 71 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 87 hospitais, 78 prontos atendimentos, 351 clínicas médicas e 299 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.