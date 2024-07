Inscrição de professores para recuperação de aprendizagem do 6º ao 9º ano termina hoje

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) ampliou até esta sexta-feira (19) o prazo de inscrição para o processo seletivo interno de professor tutor dos anos finais do Ensino Fundamental. Os docentes vão atuar em classes de recuperação de defasagem no conteúdo de disciplinas de língua portuguesa e matemática.

A inscrição deve ser feita no portal do Banco de Talentos da Seduc-SP . A seleção é destinada a professores efetivos, não efetivos, contratados e candidatos à contratação que estejam com inscrição ativa no processo de atribuição de classes e aulas deste ano.

Neste momento os profissionais serão contratados em 20 Diretorias de Ensino da capital, região metropolitana e interior para as 200 escolas que serão contempladas com a tutoria. As unidades foram definidas pela Educação com base nos resultados abaixo da média estadual na última edição do Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo).

A tutoria é direcionada a estudantes com defasagens de leitura e operações matemáticas oriundas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Cada unidade escolar vai receber o apoio de dois professores tutores, um dedicado a turmas de língua portuguesa e outro de matemática.

A contratação desses profissionais, cuja jornada docente será de 25 horas semanais, levará em conta a formação prioritária acadêmica em pedagogia ou curso normal superior e experiência em alfabetização. O objetivo é que eles adotem, durante as aulas, estratégias e práticas pedagógicas que melhorem e recuperem a aprendizagem prevista a cada idade-série.

Como etapa do período de inscrições, os candidatos serão avaliados por videoaula gravada, que simulará uma aula presencial com duração entre cinco a sete minutos. A seleção considerará critérios como articulação da aula, conhecimento em metodologias ativas, gestão do tempo de aula, entre outros.

Todos os detalhes sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital publicado no Diário Oficial do Estado de 3 de julho.