Inscrições para 115 vagas de emprego em cruzeiros começam na segunda e terça-feira; confira exigências

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itaquaquecetuba recebe, a partir da próxima segunda e terça-feira, 11 e 12, as inscrições para o processo seletivo para trabalhar em cruzeiros marítimos tanto na costa brasileira quanto em águas internacionais. Serão 115 vagas, para as seguintes áreas: auxiliar de limpeza (20), ajudante de cozinha (20), garçom (25), recreador (2), professor de dança (2), barman (2), assistente de operações audiovisuais (2), operador de áudio (2), cozinheiro (2) e recepcionista (20).

As oportunidades são para candidatos do sexo masculino e feminino, com idade acima de 18 anos. É necessário ter experiência de, ao menos, seis meses em carteira em alguma dessas áreas, bem como saber se comunicar de modo fluente em inglês.

Os respectivos salários e demais benefícios serão informados aos candidatos que participarem das entrevistas, previstas para acontecerem já próxima semana.

Os contratos são temporários e, dependendo da função e local de destino dos cruzeiros, podem variar de 12 a 18 meses (com possibilidade de efetivação).

Vale destacar que a empresa contratante é parceira do PAT Itaquaquecetuba desde 2013 e, anualmente, realiza processos seletivos semelhantes para candidatos da cidade.

Os interessados nas citadas vagas devem comparecer ao Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT Itaquaquecetuba (sito à Rua Dom Thomas Frey, 89, centro - 3º subsolo do supermercado Veran), nos dias 11 ou 12 de novembro de 2019 (próxima segunda ou terça-feira), às 08:00 horas para pegar senha de acesso ao sistema.

Os candidatos devem estar munidos de documentos pessoais (RG, CPF, CTPS e número de PIS).