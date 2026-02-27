Envie seu vídeo(11) 4745-6900
27/02/2026
Região

Inscrições para curso gratuito do Senac se encerram na próxima terça-feira

Capacitação viabilizada pelo CONDEMAT+ oferece 25 vagas na área de turismo e hospitalidade; aulas começam dia 5 de março, em Suzano

27 fevereiro 2026 - 17h37Por Da região
Esta é a primeira formação oferecida a partir do acordo de cooperação firmado neste ano entre o CONDEMAT+ e o SenacEsta é a primeira formação oferecida a partir do acordo de cooperação firmado neste ano entre o CONDEMAT+ e o Senac - (Foto: Divulgação/CONDEMAT+ )

As inscrições para o curso gratuito de especialização “Design de Serviços em Hospitalidade: Criando Jornadas Memoráveis” seguem abertas apenas até a próxima terça-feira, dia 3 de março. A formação é uma iniciativa do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), e disponibiliza 25 vagas presenciais. Os interessados devem preencher o formulário online disponível em bit.ly/condemat_senac dentro do prazo estabelecido.

Com início previsto para o dia 5 de março, as aulas serão realizadas até 26 de março de 2026, de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas, no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no Centro de Suzano. A capacitação é voltada ao mapeamento e à melhoria da jornada do cliente em serviços de hospitalidade, com foco na criação de experiências centradas nas necessidades do público e na construção de vivências marcantes.

O curso é direcionado a profissionais e estudantes da área de atendimento que desejam se aprofundar em estratégias de experiência do cliente, ampliando competências técnicas e visão estratégica. Podem se inscrever candidatos maiores de 18 anos, com ensino médio completo e renda familiar per capita de até dois salários mínimos, desde que atendam também aos critérios do Programa de Bolsas do Senac.

Esta é a primeira formação oferecida a partir do acordo de cooperação firmado neste ano entre o CONDEMAT+ e o Senac, que prevê ainda outros quatro cursos ao longo de 2026: “Organização e Planejamento do Receptivo Turístico”, a partir do final de março; “Turismo: Experiências Rurais e Regenerativas”, em abril; “Guia Especializado em Atrativo Turístico Cultural”, em maio; e uma nova turma do curso Técnico em Guia de Turismo, com início previsto para setembro.

Para o presidente do CONDEMAT+, prefeito de Arujá, Luis Camargo, a mobilização final reforça a importância da participação dos interessados. “Estamos na reta final das inscrições e queremos que essa oportunidade alcance o maior número possível de candidatos da nossa região. Investir em qualificação é fortalecer o turismo, gerar oportunidades e promover desenvolvimento integrado para todos os municípios do Alto Tietê”, afirmou Camargo.

MATRÍCULA

Após o preenchimento do formulário, o candidato receberá um e-mail solicitando a documentação necessária para a matrícula, com prazo de 24 horas para envio. Depois da validação das informações, será encaminhada a confirmação oficial da matrícula. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (11) 4652-3413.

 

