Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 02 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Inscrições para o 'Pedal Bike Fest' vão até dia 5 de setembro

Concentração do passeio ciclístico ocorre, às 8h, na Praça do Centro de Convenções, na região central da cidade

02 setembro 2025 - 14h53Por De Ferraz
Percurso terá 10 quilômetrosPercurso terá 10 quilômetros - (Foto: Divulgação)

Termina nesta sexta-feira, 5, o prazo para as inscrições para o “Pedal Bike Fest” que será realizado no domingo, dia 7 de setembro à partir das 8 horas. O passeio ciclístico é uma realização do Instituto Se Liga com apoio da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

Os interessados precisam fazer a inscrição grátis, porém, obrigatória no site: www.sympla.com.br.

A concentração do passeio ciclístico ocorre, às 8h, na Praça do Centro de Convenções, na região central da cidade. O percurso de 10 quilômetros passará pelas Vilas Romanópolis e São Paulo, bairro do Cambiri e Jardim Dayse.

O evento contará com música ao vivo da banda cover Beatles Now e o cantor Edu Silva, além de uma praça de alimentação com food trucks.
A Prefeitura de Ferraz está preparando um esquema de organização do trânsito e também de segurança, para que os participantes tenham tranquilidade para participar do evento.

O Pedal Bike Fest tem por finalidade incentivar a prática regular da atividade e, ao mesmo tempo, combater o chamado sedentarismo melhorando a saúde dos participantes e proporcionando mais qualidade de vida.