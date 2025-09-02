Inscrições para o 'Pedal Bike Fest' vão até dia 5 de setembro

Termina nesta sexta-feira, 5, o prazo para as inscrições para o “Pedal Bike Fest” que será realizado no domingo, dia 7 de setembro à partir das 8 horas. O passeio ciclístico é uma realização do Instituto Se Liga com apoio da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

Os interessados precisam fazer a inscrição grátis, porém, obrigatória no site: www.sympla.com.br.

A concentração do passeio ciclístico ocorre, às 8h, na Praça do Centro de Convenções, na região central da cidade. O percurso de 10 quilômetros passará pelas Vilas Romanópolis e São Paulo, bairro do Cambiri e Jardim Dayse.

O evento contará com música ao vivo da banda cover Beatles Now e o cantor Edu Silva, além de uma praça de alimentação com food trucks.

A Prefeitura de Ferraz está preparando um esquema de organização do trânsito e também de segurança, para que os participantes tenham tranquilidade para participar do evento.

O Pedal Bike Fest tem por finalidade incentivar a prática regular da atividade e, ao mesmo tempo, combater o chamado sedentarismo melhorando a saúde dos participantes e proporcionando mais qualidade de vida.