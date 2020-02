IPVA: região arrecada R$ 141 mi de quase 210 mil veículos

O Alto Tietê arrecadou R$ 141 milhões com pagamentos do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) entre 1° de dezembro de 2019 e 22 de janeiro de 2020. Ao todo, são quase 210 mil veículos. Os dados são da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado.

Os valores correspondem aos pagamentos, tanto de primeira parcela, quanto à vista. Foram arrecadados R$ 97,1 milhões com proprietários de veículos que optaram por quitar o imposto de uma vez e R$ 43,9 milhões dos que resolveram parcelar a conta.

O balanço aponta que 209.665 veículos tiveram o imposto quitado ou o pagamento da primeira parcela no período, sendo que 93.822 pagaram o valor total e 115.843 veículos regularizaram a primeira parte do valor.

Mogi das Cruzes é a cidade que mais arrecadou IPVA no período, com R$ 57,5 milhões, seguida por Suzano, com R$ 24,8 milhões e Itaquá, que aparece em terceira, com R$ 17,8 milhões faturados com o imposto. Com R$ 1,3 milhão, Salesópolis foi a cidade que menos arrecadou.

Previsão

Segundo a Secretaria da Fazenda, a estimativa é que sejam arrecadados R$ 426,7 milhões de 467.629 veículos com IPVA em 2020 no Alto Tietê, chegando a R$ 159,8 milhões em Mogi, R$ 77,6 milhões em Suzano e R$ 61,1 milhões em Itaquá.

O calendário de vencimento da segunda parcela fecha no dia 26 de fevereiro, com placas com o final 0. O vencimento das placas de 1 a 8 foi entre os dias 11 e 20. Placas com final 9 têm vencimento nesta sexta-feira, 21.

Para a terceira parcela, o período de vencimento varia entre os dias 11 e 24 de março, sendo final 1 no dia 11/3; final 2 em 12/3; final 3 em 13/3; final 4 em 16/3; final 5 em 17/3; final 6 em 18/3; final 7 em 19/3; final 8 em 20/3; final 9 em 23/3 e final 0 em 24/3.

O não pagamento do IPVA impede a realização do licenciamento do veículo, conforme calendário estabelecido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Como consequência, o veículo que circula sem a documentação em dia poderá ser apreendido, com multa aplicada pela autoridade de trânsito e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A consulta do valor do IPVA pode ser realizada na rede bancária, nos terminais de autoatendimento, pela internet ou diretamente nas agências.