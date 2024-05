Itaquá apresenta sistema para facilitar a gestão territorial do município

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Planejamento, apresentou na terça-feira (28) o novo sistema de georreferenciamento da cidade, que vai facilitar seu estudo e análise geográfica. A plataforma permitirá integrar, manter e disseminar informações municipais como dados fotográficos e cartográficos, imagens, fotografias de campo, dados tabulares, plantas e documentos.



Com início da operação previsto em 30 dias, a ferramenta vai auxiliar na tomada de decisões, no monitoramento das áreas de risco, acompanhamento de construções, expansões e serviços executados, assim como no aperfeiçoamento de processos administrativos e inserção de documentos, garantindo transparência e informação digital.



Acompanharam a apresentação os servidores das secretarias de Planejamento, Meio Ambiente e Receita. "Buscamos investir no desenvolvimento digital para aperfeiçoar nosso trabalho. O sistema vem para contribuir no controle de todo território da cidade e agilizar a execução dos serviços", destacou o prefeito Eduardo Boigues.



Para a população, será de grande valia porque, pela plataforma, vai ser possível identificar a localização de equipamentos públicos com mais facilidade, fazer a emissão de certidões de solo e ter diretrizes para novos projetos na cidade.



"Essa ferramenta coleta dados geográficos importantes e vai facilitar o trabalho dos servidores, além da população ter acesso a informações mais completas. É o primeiro passo para uma cidade moderna, digital e inteligente", finalizou o secretário de Planejamento, Alexandre Feijó.