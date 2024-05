Itaquá inicia construção do Terminal Urbano Piratininga com investimento de R$ 959,8 mil

A Secretaria de Obras de Itaquaquecetuba iniciou, neste mês, a construção do Terminal Urbano Piratininga. Com investimento de R$ 959,8 mil, a estrutura está sendo construída na rua João Francisco Lisboa, uma das principais do bairro.



O espaço vai servir como ponto de integração para o transporte coletivo do município e vai contar com cobertura, assento para os passageiros, plataforma elevada para facilitar o embarque, espaço para feira livre, estacionamento e paisagismo.



Atualmente, as obras estão concentradas na construção das plataformas e na execução da base. Em seguida será feito o pavimento e a instalação elétrica, com iluminação de LED.



"O novo terminal é apenas a continuação das iniciativas que já estamos colocando em prática no Piratininga. A infraestrutura de um bairro é fundamental para a qualidade de vida da população, para aquecer o comércio local e trazer mais segurança para os munícipes", disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.



Em março deste ano, a pasta inaugurou um canteiro central na mesma via, que foi revitalizado em apenas seis meses. O local recebeu investimento de R$ 918 mil e tem ciclovia, pistas de skate e caminhada, coreto e estacionamento com 112 vagas.



"O Piratininga vem passando por uma série de melhorias desde 2021 com a canalização do principal córrego do bairro, ecoponto, reforma do ginásio e melhorias na infraestrutura das ruas. Essa é a Itaquá que queremos", completou o prefeito Eduardo Boigues.