Itaquá instala 18 radares; operação começa em janeiro

A Prefeitura de Itaquaquecetuba está instalando controladores eletrônicos de velocidade em 18 pontos da cidade. A maioria das instalações acontece nas entradas do município. A previsão é de que eles comecem a operar em janeiro.

O objetivo, segundo prefeitura, é identificar locais com alto índice de acidentes e circulação de veículos, pedestres e ciclistas, a fim de evitar acidentes nesses locais, trabalhar com educação no trânsito e monitorar as vias para aumentar a segurança. Os radares também poderão ajudar a Polícia Militar, em casos de veículos roubados, furtados, com pendências ou em rotas de fuga.

Quatro instalações acontecem na Rodovia João Afonso de Souza Castellano (SP-66), uma das principais vias de ligação às cidades de São Paulo, Poá e Suzano. Entre eles, um está sendo implantado no cruzamento com a Avenida Ítalo Adami e outro no cruzamento com a Rua Ferraz de Vasconcelos.

Os bairros que vão receber radares são Aracaré, Jardim Patrícia, Jardim Caiuby, Vila Bartira, Chácara Holliday, Marengo, Jardim Itapuã, Rio Abaixo e Jardim Odete, Mandi e Centro. As instalações serão feitas em mais de um ponto em alguns bairros.

Os radares utilizados serão fixos e mistos, todos visíveis.

Não serão utilizados os radares estáticos (tripé), o que ocasiona uma percepção de efeito surpresa nos motoristas. Segundo a Prefeitura de Itaquá, a medida acontece porque o objetivo "não é a fiscalização de velocidade, penalizando os moradores, e sim o monitoramento do tráfego nas divisas do município, a fim de reforçar a segurança e a diminuição de acidentes".

Prejuízos

Para os motoristas, a ideia não caiu bem. Eles dizem que os radares serão implantados para prejudicar quem transita pelas vias da cidade.

Acostumado com o trânsito da cidade, o motorista de aplicativo Francivom Barretos Santos, 46, diz que tem habilitação há mais de 15 anos e nunca recebeu tantas multas como em 2019. "Só esse ano, tomei sete multas em Itaquá e Suzano, e de todas as formas possíveis. É para isso que esses radares servem", reclama.

"Isso só serve para roubar o dinheiro do povo. Aqui não precisa de tudo isso", diz a professora Itamara Carvalho, 33. Ela é moradora de Poá, mas conhece bem Itaquá.