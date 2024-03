Itaquá promove mutirão para impressão da Carteira do Idoso nos CRAS durante o mês de março

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Itaquaquecetuba está organizando mutirões para a impressão da Carteira do Idoso. O benefício permite que a melhor idade possa fazer viagens interestaduais de graça ou com desconto. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Morro Branco foi o primeiro a promover e o cronograma segue nos demais neste mês.



No dia 11 será no CRAS Paineira (rua Serra dos Carajás, 570), no dia 19 no Recanto Mônica (rua Gov. Ademar Pereira de Barros, 222), no dia 21 no Quinta da Boa Vista (estrada de São Bento, 1.691) e no dia 22 no Caiuby (rua Rio Preto, 9), sempre das 10h às 15h.



A Carteira da Pessoa Idosa é um documento importante que serve como comprovação de renda para acessar o direito ao transporte interestadual gratuito ou com desconto, sendo duas vagas por veículo. Para ser elegível, os interessados devem ter renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos.



O secretário de Desenvolvimento Social, Gabriel Rocha, ressaltou a importância do serviço. "Nosso trabalho é viabilizar benefícios para aqueles que têm direito. Nossas equipes estarão dedicadas ao atendimento porque isso proporciona qualidade de vida e autonomia aos idosos", disse.



Para obter a Carteira do Idoso durante o mutirão, é necessário que os interessados levem documentos pessoais, incluindo comprovantes de endereço e de renda. A carteirinha levará informações de identificação da pessoa, além de um QR Code para verificação da validade.



O prefeito Eduardo Boigues também enfatizou a importância do acesso ao benefício. "Parece apenas uma simples carteirinha, mas estamos falando da liberdade que nossos idosos precisam ter. Queremos garantir que mais pessoas tenham acesso a esse direito, que é tão importante para a saúde e bem-estar", completou.