Itaquá Rodeio Fest fecha programação e promete ser o maior de portas abertas do Brasil

O Itaquá Rodeio Fest 2025, um dos principais eventos de entretenimento do estado de São Paulo, anunciou mais três grandes nomes da música brasileira para sua programação: o sertanejo Gusttavo Lima, o funkeiro MC Kevinho, e o cantor de axé Tatau, ex-vocalista da banda Ara Ketu. O evento acontece em setembro, em Itaquaquecetuba em comemoração aos 465 anos de fundação da cidade, com a promessa de alçar o posto de maior festa de portas abertas do Brasil. O lançamento oficial do rodeio aconteceu na manhã desta terça-feira (27/5), durante Coletiva de Imprensa, no Itaquá Park Shopping.

O encontro com jornalistas do Alto Tietê e de outras regiões do estado contou com a presença de Marcos Pacheco, da MP Promoções, produtor e organizador da festa; do prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL); da presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, a primeira-dama Mila Prates Boigues, além de outras autoridades do município.

Além de confirmar novas atrações da grade musical, durante a Coletiva desta terça-feira, a organização anunciou o line-up do Itaquá Rodeio Fest, que ocorrerá nos dias 5, 6, 7, 12 e 13 de setembro, com a expectativa de receber até 300 mil pessoas, numa ampla área no Jardim Adriane, ao lado do shopping da cidade - onde ocorreram as três edições anteriores do festival.

No dia 5, sobem ao palco Zé Neto & Cristiano, e Dennis DJ; no dia 6, Lauana Prado, e DJ Alok; no dia 7, Gustavo Mioto, e Luan Santana; no dia 12, Tatau, e Henrique & Juliano; e no encerramento, dia 13, MC Kevinho, Gusttavo Lima, e Turma do Pagode. O evento também contará com provas de montaria válidas pela Liga Nacional de Rodeio.

O prefeito de Itaquaquecetuba ressaltou que a festa, novamente, será realizada no município sem o uso de recursos públicos, reafirmando o compromisso da administração local com a responsabilidade fiscal:

“O Itaquá Rodeio Fest chega à sua quarta edição, mais uma vez, sem o uso de nenhum centavo de dinheiro público. A festa é viabilizada por patrocinadores e por parceiros. Será um belíssimo evento para a nossa região (Alto Tietê), com direito a lazer e cultura, além de movimentar a economia local com a geração de 4 mil empregos, entre diretos e indiretos - o que é sinônimo de renda para a população e receita para a nossa cidade”, listou Boigues.

Marcos Pacheco promete uma edição histórica da festa. Com expertise em realização de eventos desta natureza por todo o País, o responsável pela MP Promoções afirmou que Itaquaquecetuba, hoje, chegou a um “status elevado no cenário nacional” e de “muito prestígio entre os artistas”:

“O Itaquá Rodeio Fest está entre os melhores do gênero do País. Não são apenas os shows que mostram isso, mas o fato de que, hoje em dia, os artistas é que querem se apresentar na cidade. Não somos nós mais que vamos atrás deles, para cotação e ver disponibilidade em agenda. Muitos nos procuram para fazer parte da grade. Por mais um ano, vamos nos empenhar ao máximo para garantir que Itaquaquecetuba tenha a maior e a melhor festa de portas abertas do Brasil”, destacou.

Troca solidária por alimentos e recicláveis

Assim como nas edições anteriores, o público poderá trocar ingressos para a pista do Itaquá Rodeio Fest por alimentos não-perecíveis, que serão destinados a entidades assistenciais.

Ainda durante o encontro com os jornalistas, a presidente do Fundo Social de Itaquaquecetuba anunciou uma novidade para a edição de 2025 no caráter solidário: a Eco Troca, que vai permitir trocar embalagens recicláveis por ingressos:

“Além de uma festa linda, neste ano, unimos o entretenimento com a solidariedade e a sustentabilidade ambiental. Aqueles que não têm sequer como comprar um alimento para trocar por uma entrada, poderão juntar materiais recicláveis e garantir lugar na festa”, reforçou Mila.

Neste ano, o Itaquá Rodeio Fest também terá o Green Pass, que permite a troca de ingressos por dois quilos de latas. As trocas acontecerão de 1º a 20 de agosto. Os locais ainda serão definidos.

Já as vendas de ingressos começaram nesta terça-feira. A aquisição só é possível pelo site do evento (www.itaquarodeiofest.com.br). Há opções para camarotes, frontstage e pista. Os valores variam de R$ 20 a R$ 320.

Outras atrações

A programação do Itaquá Rodeio Fest vai abarcar, ainda, o Concurso de Rainha e de Princesas, com inscrições em junho e final em julho. Já a tradicional Cavalgada, acontece em 14 de setembro.