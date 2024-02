Itaquaquecetuba é a primeira cidade do Estado a vacinar contra a dengue

Itaquaquecetuba saiu na frente e é a primeira do estado a iniciar a vacinação de combate à dengue. Mathias Aldemar Inácio, de 10 anos, recebeu a dose da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Fortuna, na manhã desta segunda-feira (19). A aplicação foi acompanhada de perto pela secretária de Saúde, Ariana Julião.

Morador do bairro Estância Paraíso, Mathias não demonstrou medo ao receber a dose tão esperada. Ele foi até a unidade acompanhado pelo pai, o técnico de dados Aldemar Inácio da Silva, e por sua mãe, a dona de casa Zenilda Barbosa da Silva. "É um momento de muita emoção. Viemos até o posto assim que soubemos que iria começar, só não imaginava que meu filho seria o primeiro", disse a mãe.

O Alto Tietê foi a primeira região do estado a receber o imunizante, mas a aplicação na maioria dos demais municípios começa nesta terça (20). Itaquá recebeu 10.960 doses e já começou a aplicar em 16 unidades do município.

"Ser a primeira cidade no estado a vacinar mostra o quanto estamos empenhados no combate à dengue. Além disso, nossas equipes de saúde estão trabalhando diariamente para reforçar as ações de vigilância em toda a cidade", disse a secretária de Saúde.

A vacinação ocorre de segunda a sexta, das 9h às 16h. Podem se vacinar crianças de 10 e 11 anos acompanhadas pelo responsável legal, munidas do comprovante de residência e RG.

"Hoje nossa cidade é referência no combate à dengue. Estamos ampliando um trabalho que já é feito todos os anos, mas entendendo o aumento de casos em todo o país, estamos reforçando os monitoramentos. O mosquito não é maior do que a nossa força-tarefa", completou o prefeito Eduardo Boigues.

A pasta também está realizando inspeções em imóveis, aplicação de fumacê, larvicida e o Levantamento do Índice Larvário do Aedes aegypti (LIRAa).

Endereço das unidades

Odete (rua Visconde de Taunay, 270); Caiuby (estrada dos Índios, 1.125); Jardim do Carmo (rua Jaú, 26); Monte Belo (rua Arujá, 25); Morro Branco (rua Rio Grande do Sul, 585); Maragogipe (rua Paulistania, 95); Marengo (avenida Gonçalves Dias, 651); Piratininga (rua Teófilo Braga, 147).

América (avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, 2.500); Nicea/Louzada (rua Diamante, 181); Paineira (rua Serra do Paranapiacaba, 380); Caic (rua Santa Catarina, 382); Jardim do Carmo (rua Jaú, 26); Pequeno Coração (rua Vasco da Gama, 346); Josely (rua Floresta, 43); Central da Saúde (rua Mmdc, 58 - Centro).

Três unidades estão passando por reforma. Sendo assim, o atendimento da UBS Jardim Miray está sendo feito na UBS Jardim do Carmo, da UBS Recanto Mônica no Jardim Fortuna e da UBS Centro na Central da Saúde.