Jd. Rodeio e piscinão do Parque Santana recebem o Cuida+Mogi

O Jardim Rodeio e o piscinão do Parque Santana serão os locais atendidos neste sábado (17) pelo mutirão do Cuida+Mogi. A partir das 7 horas, as equipes do Departamento de Limpeza Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, estarão nesses dois locais, executando trabalhos de varrição, roçada, raspagem e retirada de lixo e entulho.

No Jardim Rodeio, as equipes vão atuar em vias como Carlos Valverde, Prefeito Adolfo Cardoso, Jorge Assef, Nossa Senhora do Bonfim, José Teles dos Santos, Milo Wagner Endor Guazelli, Avelino Pinto de Souza, Emilio Dias do Prado, Rouxinol, Beija-Flor, Ítalo da Cunha Rocha, Eduardo Puddo, Maria Guimarães Montoni, Raul Garcia Negão e Estrada Velha do Rodeio. Já o restante da equipe cuidará da limpeza do piscinão.

Cata-tranqueira

As operações Cata-Tranqueira e Cata-Pneus também vão atuar neste sábado, recolhendo móveis velhos e outros tipos de materiais inservíveis, exceto por restos de construção civil. Serão atendidos os Parques São Martinho, Varinhas e 9 de julho, Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcante, Jundiapeba, Vila Nova Jundiapeba e o Real Park Jundiapeba.

Os moradores desses locais que possuem itens para descarte, logo, devem deixar o material na calçada em frente às suas casas nos primeiros minutos da manhã, para que possam ser recolhidos pelos caminhões da Operação.

No último sábado, as equipes estiveram no Jardim dos Amarais, Jardim Santos Dumont I e Aeroporto II, onde fizeram a raspagem de 15,7 mil metros lineares de guia, capina em 15 mil metros quadrados de área municipal e retirada de 10 toneladas de lixo e entulho. No Jardim Aeroporto II, as equipes não puderam concluir todo o perímetro previsto no sábado e os trabalhos tiveram continuidade ao longo da última semana.

Próximos

Caso não haja alterações na programação, os próximos mutirões do Cuida+Mogi serão Jardim Pavão e Jardim Aracy.

O Cuida+Mogi é um programa de manutenção e zeladoria urbana, que tem como intuito manter os bairros da cidade em boas condições de forma contínua, evitando que o cidadão precise acionar a Prefeitura para sanar eventuais problemas. Paralelamente, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos atendem às demandas registradas pela população via Ouvidoria Geral.

Em 2017, o Cuida+Mogi atendeu a um total de 81 bairros, por meio de 66 mutirões de limpeza pública. O programa, que foi implantado em fevereiro do último ano. Até agora em 2018, já foram realizados 10 mutirões, que atenderam a 20 bairros.

Os cidadãos que quiserem solicitar serviços de manutenção em áreas públicas podem ligar no telefone 156, abrir um atendimento diretamente pelo site da Prefeitura ou ainda baixar o aplicativo Fala Mogi.