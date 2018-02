Junji Abe deve ser convocado até segunda para assumir mandato

Junji Abe, do PSD, deve ser convocado a assumir o mandato na Câmara dos Deputados até segunda-feira. A informação foi passada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O parlamentar é suplente do deputado Paulo Maluf (PP-SP), que está preso no Complexo Penitenciário da Papuda desde dezembro.

Maia reafirmou que vai seguir a determinação do Supremo Tribunal Federal e disse que caberá à Mesa Diretora da Casa avaliar a cassação do mandato de Maluf. "Enquanto prevalecer posição da turma do STF sobre Maluf, vou respeitar", disse.

O presidente da Câmara, no entanto, afirmou que vai entrar até segunda com uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no Supremo questionando a competência sobre cassações de deputados. Para ele, essa é uma prerrogativa do plenário da Câmara.

Em relação a assumir o mandato no lugar de Maluf, o deputado Junji Abe destacou estar pronto para assumir o cargo. "Até o presente momento, não recebi convocação da Câmara Federal. Caso ocorra, estamos prontos para cumprir com as obrigações, honrando os votos que nos foram confiados", afirmou.