Kelly Gasparini é a nova secretária de Saúde de Itaquaquecetuba

Kelly Cristian Gasparini, servidora pública com 20 anos de dedicação à cidade de Itaquaquecetuba, assumiu a liderança da Secretaria de Saúde do município. Com perfil técnico, a nova secretária é advogada e possui bacharelado em gestão de políticas públicas pela Universidade de São Paulo (USP).



A nova chefe da pasta conta com especializações em gestão pública em saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FSCMSP) e gestão clínica das redes de atenção à saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês (IEPHSL).



Como servidora, Kelly já desempenhou outras funções na Secretaria de Saúde, como a ampliação da Atenção Básica e Estratégia Saúde da Família, em áreas administrativas e financeiras, jurídicas, vigilância em saúde e o cargo de adjunta da pasta desde maio de 2023.



Nos últimos meses, liderou projetos importantes: campanhas de imunização e controle de endemias, implantação de unidades assistenciais, acompanhamento de processos judiciais e interações com órgãos de controle e fiscalização.



A Prefeitura de Itaquaquecetuba expressa gratidão à ex-secretária Ariana Julião pelo excelente trabalho desempenhado durante sua gestão e deseja sucesso e boa sorte à nova secretária Kelly Gasparini.