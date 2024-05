Licitação para aquisição de 42 radares entra na fase final, informa DER

O processo licitatório para instalação de 54 radares em rodovias do Estado, sendo que 42 estarão em vias do Alto Tietê, encontra-se em fase de documentação e preço. A informação é do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

De acordo com o DER, a abertura dos envelopes da primeira fase da licitação para aquisição dos radares foi realizada no dia 26 de fevereiro. Segundo a previsão do departamento, os equipamentos devem operar ainda em 2024. Os radares funcionarão em 649 pontos de controle de velocidade. O investimento previsto é de R$ 202,6 milhões. O edital está disponível no portal www.der.sp.gov.br.

Conforme o DS noticiou anteriormente, 42 dos 54 radares que serão instalados ficarão em trechos da região. Em Suzano, a Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), erá dez novos radares no trecho da cidade. Os equipamentos estão instalados no sentido leste/oeste nos quilômetros 56,15; 57,15; 58,05; 58,75; 60,10; 64;35; 65, 70; 66,20 e 67,30. Na Estrada Velha Índio Tibiriçá será instalado um radar sentido norte/sul no quilômetro 1,7.

Mogi das Cruzes vai receber 18 radares. Dois na Rodovia Engenheiro Cândido do Rego Chaves (SP-39), no sentido norte/sul nos quilômetros 47,50 e 51,60. Um radar na Rodovia Henrique Eroles (SP-066) no sentido norte/sul no quilômetro 62,70. A Rodovia Pedro Eroles (SP-88) vai receber quatro novos equipamentos, sendo um no sentido norte/sul, no km 42,5. Mais dois no sentido norte nos quilômetros 45,70 e 46,80. No trecho sul será apenas um no km 49.

Na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88), serão mais três radares sentido norte/sul nos quilômetros 59; 60,40 e 61,20. Na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, serão mais seis novos equipamentos no sentido norte/sul nos quilômetros 56,70; 58; 58,75; 59,60; 61,75 e 73,20. Além disso, mais dois ficarão na Rodovia Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira (SP-102), no sentido norte/sul, nos quilômetros 72,05 e 72,40.

Santa Isabel terá três novos radares. Dois na Rodovia Prefeito Joaquim Simão (SP-56) e um na Rodovia Vereador Albino Rodrigues Neves (SP-56). Em Biritiba Mirim serão três na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88) e outro no Km 80 da Mogi-Bertioga. Salesópolis receberá quatro novos radares na SP-088. Todos instalados no sentido norte/sul nos quilômetros 81,80; 85; 88,95 e 99,10. Em Arujá, são mais dois na Rodovia Pedro Eroles (SP-88). Guararema vai receber apenas um radar, que ficará na Rodovia Henrique Eroles (SP-66) no quilômetro 72,30 sentido leste/oeste.