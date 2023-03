Linha 11-Coral da CPTM tem alteração na circulação de domingo

A Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terá uma importante alteração na circulação no próximo domingo (26). O trecho entre as Estações Calmon Viana e Jundiapeba, na região do Alto Tietê, será interditado para a realização de obras na Estação Suzano.

Durante toda a operação comercial, ônibus do Sistema Paese irão atender as três estações. Tanto na Estação Jundiapeba quanto em Calmon Viana é obrigatória a apresentação de um ticket que será disponibilizado dentro desses locais, ou seja: o passageiro que chega de trem e quer permanecer na Linha 11-Coral recebe o ticket ainda na estação, e quem chega nas estações por outros meios precisa pagar a passagem, entrar, retirar o ticket e sair novamente.

Confira dos pontos de parada dos ônibus do Paese nas três estações:

- Estação Jundiapeba: Os passageiros irão embarcar e desembarcar na rua Áurea Martins dos Anjos, em frente à Estação.

- Estação Suzano: O passageiro que quer seguir em direção à Jundiapeba deve embarcar na Rua Prudente de Moraes, 439, em frente à passarela da Estação. Para quem vai para Calmon Viana, o embarque será também na Rua Prudente de Moraes, em frente ao acesso à estação.

- Calmon Viana: O embarque e desembarque dos passageiros acontece na esquina da Avenida Brasil com a Rua Sete de Setembro, ao lado da estação.

Neste período, serão implantadas treliças para nova estrutura de rede aérea de tração dos trens acima das vias nas proximidades da Estação Suzano, o que torna necessário que os trens não circulem no local durante este serviço.

Os passageiros serão alertados sobre a mudança por avisos sonoros nos trens e estações, mensagens nos painéis digitais e pelos canais de redes sociais da companhia. Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Para esclarecer dúvidas, os passageiros também podem utilizar o 0800 055 0121 ou WhatsApp (11) 99767-7030.

