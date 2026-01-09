Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Lisandro Frederico assume a Secretaria de Comunicação de Ferraz

Formado em marketing, secretário é ex-vereador de Suzano

09 janeiro 2026 - 14h56Por Da Reportagem
- (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O ex-vereador da cidade de Suzano, Lisandro Frederico, assumiu nesta quinta-feira (8) a Secretaria de Comunicação de Ferraz de Vasconcelos. Ele ocupa o lugar de Dom Souza.

Frederico é formado em Marketing pela Universidade Braz Cubas e Gestão de Qualidade na Universidade de Mogi das Cruzes. Nascido em Suzano, atuou como vereador na cidade entre 2017 e 2020, além de ter sido candidato a prefeito.

O secretário também é fundador e voluntário da Organização Não Governamental (ONG) Projeto Adote Suzano (PAS), com intensa atuação em projetos sociais e na proteção da causa animal.  

