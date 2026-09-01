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Jornal Diário de Suzano - 01/09/2026
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Região

Programação cultural de Mogi segue com atrações gratuitas

Agenda especial dos 466 anos da cidade reúne música, cultura popular e apresentações artísticas em diferentes espaços

01 setembro 2026 - 06h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
MEIA MARATONA Aconteceu em Mogi em homenagem ao anivesrário de 466 anosMEIA MARATONA Aconteceu em Mogi em homenagem ao anivesrário de 466 anos - (Foto: Divulgação/PMMC)

A programação cultural em comemoração aos 466 anos de Mogi das Cruzes seguiu no domingo (30/08) com uma série de atrações gratuitas e variadas, que levaram música, arte e cultura para diferentes espaços da cidade.

A agenda reuniu apresentações para públicos de diferentes idades e estilos, ampliando as opções de lazer e convivência durante as celebrações do aniversário do município. Na rua Dr. Paulo Frontin, a programação começou com uma Intervenção Circense, que levou descontração, diversão e interação ao público. Na sequência, a apresentação de “Dois Girassóis com Orquestra Fungagá” trouxe música e alegria para o espaço, dentro da programação especial de aniversário.


1ª MEIA MARATONA
A 1ª Meia Maratona de Aniversário da Cidade foi um grande sucesso e comprovou o potencial de Mogi das Cruzes para receber eventos de grande porte. A iniciativa reuniu cerca de 10 mil pessoas, entre atletas, familiares, acompanhantes e participantes da Rua+Feliz Especial de Aniversário.

Mogi projeta expansão urbana com novas vias e requalificação 

Com 712,541 quilômetros quadrados de área, o maior território do Alto Tietê, e 468,1 mil habitantes, Mogi das Cruzes vive um processo contínuo de transformação e crescimento. À medida que a população aumenta e a cidade se expande, cresce também a necessidade de planejamento para acompanhar as novas demandas e garantir infraestrutura adequada.

Em Mogi, os avanços na mobilidade urbana buscam justamente preparar a cidade para os novos fluxos e demandas que surgem com a expansão do município. Nesse cenário, Mogi das Cruzes recebe um novo trecho da Via Perimetral Sul, terá a requalificação viária da Nova Avenida Miguel Gemma, além de intervenções previstas para o turismo. Ao todo, os investimentos ultrapassam R$ 184 milhões. 


As ações se somam ao Plano Diretor do município, que busca conciliar o desenvolvimento com a qualidade de vida. Um dos principais investimentos anunciados é a continuidade do Programa Integra Mogi. 

Planejamento de Mogi envolve a estrutura para fortalecer turismo

O planejamento de Mogi das Cruzes também envolve a estrutura necessária para fortalecer o turismo.

Além das obras, a Prefeitura afirma atuar na promoção de Mogi das Cruzes como destino turístico, com ações voltadas ao fortalecimento do setor, do ambiente de negócios e à realização de capacitações, workshops e palestras para o trade turístico. A Prefeitura de Mogi explica que, constantemente, propostas são desenvolvidas em conjunto pelo Departamento de Turismo e Novos Negócios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur) para fortalecer o setor.

O conselho mantém um banco de propostas que serve de base para a estruturação de projetos posteriormente apresentados para captação de recursos junto aos governos estadual e federal. Entre as ações previstas está a intervenção no Pico do Urubu, um dos principais atrativos turísticos. O município também receberá R$ 600 mil por meio de convênio com o Estado para novos projetos de infraestrutura turística. 

 

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