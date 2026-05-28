Agente Mirim encerra semestre com ação educativa para alunos da rede municipal em Ferraz

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Ferraz de Vasconcelos promoveu, na última quarta-feira (27), mais uma edição do projeto Agente Mirim, realizada na sede da pasta. Esta atividade contou com a participação dos alunos do 3º ano da EMEB Myriam Penteado R. Alckmin e marcou o encerramento das ações do projeto neste primeiro semestre.



Durante o encontro, as crianças receberam orientações sobre regras de trânsito, sinalização e atitudes seguras no dia a dia, por meio de atividades educativas desenvolvidas pela equipe da secretaria. A proposta do projeto é estimular, desde cedo, a conscientização sobre respeito, responsabilidade e convivência segura nas vias públicas.



Após o momento de aprendizado, os estudantes participaram de atividades recreativas e dinâmicas interativas, tornando a experiência ainda mais leve e participativa. A iniciativa busca unir educação e entretenimento para facilitar o entendimento das crianças sobre a importância da segurança no trânsito.



As atividades do projeto Agente Mirim serão retomadas no mês de agosto, dando continuidade ao trabalho de educação no trânsito junto às unidades da rede municipal.



Segundo o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, o projeto contribui diretamente para a formação cidadã dos estudantes. “A educação no trânsito começa desde cedo, e trabalhar esse tema com as crianças é uma forma de incentivar comportamentos mais conscientes e seguros para o futuro”, afirmou.