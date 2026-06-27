São Paulo envia reforço operacional e tecnológico para missão humanitária na Venezuela

O Governo do Estado de São Paulo enviará neste domingo (28) um novo contingente para reforçar a missão brasileira de ajuda humanitária na Venezuela, ampliando o apoio às operações de resposta ao terremoto que atingiu o país.

A delegação paulista será composta por 16 bombeiros militares especializados em busca e salvamento em estruturas colapsadas e um integrante da Defesa Civil do Estado, fortalecendo a capacidade operacional da missão brasileira nas ações de resgate, apoio humanitário e coordenação em campo.

Além do efetivo especializado, São Paulo também encaminhará dois geradores de energia de última geração e um equipamento de internet satelital, recursos estratégicos para garantir o funcionamento das operações em áreas afetadas pelo desastre. Os equipamentos contribuirão para a manutenção da infraestrutura de resposta, permitindo maior autonomia das equipes e o restabelecimento das comunicações em locais com interrupção ou comprometimento dos serviços essenciais.

Representando a Defesa Civil do Estado, embarca para a missão o Tenente Ramatuel Silvino, chefe de Operações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Com ampla experiência em gestão de crises, coordenação operacional e gestão de dados em situações de desastre, o oficial atuará no apoio à produção e análise de informações estratégicas, auxiliando o planejamento das operações e a tomada de decisões em campo.

“Estes equipamentos que estamos levando são modernos e ajudarão em situações extremas. Os geradores são eletrônicos e por isso não dependem de combustível, consequentemente não emitem poluentes, com isso, podemos utilizá-los, por exemplo, em um local confinado, pois não há risco de contaminação do ar pela emissão de gases da queima da gasolina”, destaca o Tenente Ramatuel.

A participação paulista reúne profissionais altamente capacitados e com experiência em ocorrências de grande complexidade, seguindo protocolos internacionais de atuação em desastres. O reforço enviado neste domingo complementa o primeiro contingente mobilizado pelo Estado e amplia a contribuição de São Paulo para a missão humanitária brasileira.

Reconhecida nacionalmente pela sua estrutura de monitoramento, capacidade de resposta e integração entre os órgãos de proteção e defesa civil, São Paulo coloca à disposição da missão sua expertise operacional, tecnológica e logística, contribuindo para o salvamento de vidas e o atendimento à população afetada.

A atuação ocorre em cooperação com o Governo Federal, responsável pela coordenação da missão brasileira, e reafirma o compromisso do Estado de São Paulo com a preservação da vida, a cooperação institucional e a solidariedade internacional em situações de desastre.