Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 27 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 27/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

São Paulo envia reforço operacional e tecnológico para missão humanitária na Venezuela

Novo contingente embarca neste domingo (28) e amplia participação paulista na missão brasileira com especialistas em gestão de emergências, geradores de energia e sistema de internet satelital

27 junho 2026 - 15h54Por da Reportagem Local
Grupo que embarcou na sexta-feira (26) para a VenezuelaGrupo que embarcou na sexta-feira (26) para a Venezuela - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de SP)

O Governo do Estado de São Paulo enviará neste domingo (28) um novo contingente para reforçar a missão brasileira de ajuda humanitária na Venezuela, ampliando o apoio às operações de resposta ao terremoto que atingiu o país.

A delegação paulista será composta por 16 bombeiros militares especializados em busca e salvamento em estruturas colapsadas e um integrante da Defesa Civil do Estado, fortalecendo a capacidade operacional da missão brasileira nas ações de resgate, apoio humanitário e coordenação em campo.

Além do efetivo especializado, São Paulo também encaminhará dois geradores de energia de última geração e um equipamento de internet satelital, recursos estratégicos para garantir o funcionamento das operações em áreas afetadas pelo desastre. Os equipamentos contribuirão para a manutenção da infraestrutura de resposta, permitindo maior autonomia das equipes e o restabelecimento das comunicações em locais com interrupção ou comprometimento dos serviços essenciais.

Representando a Defesa Civil do Estado, embarca para a missão o Tenente Ramatuel Silvino, chefe de Operações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Com ampla experiência em gestão de crises, coordenação operacional e gestão de dados em situações de desastre, o oficial atuará no apoio à produção e análise de informações estratégicas, auxiliando o planejamento das operações e a tomada de decisões em campo.

“Estes equipamentos que estamos levando são modernos e ajudarão em situações extremas. Os geradores são eletrônicos e por isso não dependem de combustível, consequentemente não emitem poluentes, com isso, podemos utilizá-los, por exemplo, em um local confinado, pois não há risco de contaminação do ar pela emissão de gases da queima da gasolina”, destaca o Tenente Ramatuel.

A participação paulista reúne profissionais altamente capacitados e com experiência em ocorrências de grande complexidade, seguindo protocolos internacionais de atuação em desastres. O reforço enviado neste domingo complementa o primeiro contingente mobilizado pelo Estado e amplia a contribuição de São Paulo para a missão humanitária brasileira.

Reconhecida nacionalmente pela sua estrutura de monitoramento, capacidade de resposta e integração entre os órgãos de proteção e defesa civil, São Paulo coloca à disposição da missão sua expertise operacional, tecnológica e logística, contribuindo para o salvamento de vidas e o atendimento à população afetada.

A atuação ocorre em cooperação com o Governo Federal, responsável pela coordenação da missão brasileira, e reafirma o compromisso do Estado de São Paulo com a preservação da vida, a cooperação institucional e a solidariedade internacional em situações de desastre.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Copa Junina Poá terá transmissão de Brasil x Japão e show da dupla Marcos e Bueno nesta segunda
Região

Copa Junina Poá terá transmissão de Brasil x Japão e show da dupla Marcos e Bueno nesta segunda

Jogo da Seleção pode ter compensação de horas para funcionários na região
Região

Jogo da Seleção pode ter compensação de horas para funcionários na região

Poá reúne entidades para ampliar participação de jovens em programa internacional de ação climática
Região

Poá reúne entidades para ampliar participação de jovens em programa internacional de ação climática

Ferraz realiza transmissão do jogo Brasil contra Japão no Centro de Convenções
Copa do Mundo 2026

Ferraz realiza transmissão do jogo Brasil contra Japão no Centro de Convenções

Prefeitura de Ferraz terá expediente reduzido em dia de jogo da Seleção Brasileira na Copa 2026
Região

Prefeitura de Ferraz terá expediente reduzido em dia de jogo da Seleção Brasileira na Copa 2026

Parque Municipal Nosso Recanto oferece lazer, esporte e contato com a natureza em Ferraz
Região

Parque Municipal Nosso Recanto oferece lazer, esporte e contato com a natureza em Ferraz