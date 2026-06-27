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Jornal Diário de Suzano - 27/06/2026
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Região

Jogo da Seleção pode ter compensação de horas para funcionários na região

Comércio pode funcionar normalmente durante a partida do Brasil; municípios encerram o expediente antes do jogo

27 junho 2026 - 07h00Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Comércio pode funcionar normalmente durante a partida do BrasilComércio pode funcionar normalmente durante a partida do Brasil - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A partida da Seleção Brasileira contra o Japão, marcada para às 14 horas da próxima segunda-feira (29), deve alterar o funcionamento de comércios e repartições públicas do Alto Tietê. O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) reforça que as partidas não são consideradas feriados e, portanto, as empresas podem manter o funcionamento normal ou adotar medidas para compensação de horas.

Segundo o Sincomércio, a Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026 prevê alternativas para conciliar o interesse dos trabalhadores em assistir ao jogo com a necessidade de manter as atividades das empresas. Além da compensação de horas, outras alternativas são o banco de horas e ajustes na jornada de trabalho, desde que haja alinhamento prévio com os trabalhadores.

A entidade também orienta que os comerciantes consultem antes de definir qualquer medida, para garantir o cumprimento da legislação trabalhista e das normas coletivas.

Já entre as administrações municipais, a maior parte das cidades do Alto Tietê conformou expediente reduzido na segunda-feira (29). Em Suzano, o atendimento administrativo será encerrado às 11 horas. Em Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Santa Isabel e Arujá, as repartições funcionarão até às 12 horas.

Apesar das alterações no atendimento administrativo, todas as prefeituras informaram que os serviços essenciais funcionarão normalmente, incluindo Unidades de Urgência e Emergência, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, coleta de lixo, parques e lazer e demais serviços. 

 

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