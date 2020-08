Mais de 50% do território do Alto Tietê é formado por áreas protegidas

Um mapeamento elaborado pela Câmara Técnica de Gestão Ambiental revela que 58% do território de abrangência do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê está sob proteção ambiental. Inicialmente foram mapeadas 28 áreas protegidas, que somam 180,7 mil hectares e permeiam as cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano. Os dados foram apresentados na tarde desta quarta-feira (12/08) no webinar “1º Panorama das Áreas Protegidas do Alto Tietê”.

Das primeiras áreas mapeadas no território do Condemat, 19 estão condicionadas a legislações municipais – três em Arujá, sete em Guararema, cinco em Guarulhos, duas em Mogi das Cruzes e duas em Suzano. Na tutela estadual estão outras oito, que cortam 10 cidades – Arujá, Biritiba, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano -, e uma última é regida por legislação federal e abrange quatro municípios - Arujá, Guarulhos, Santa Isabel e Santa Branca.

“Trabalhos como esse são fundamentais para apoiar os prefeitos na tomada das melhores decisões na defesa, debate e atuação num tema tão relevante para a região, que é o ambiental”, ressaltou o presidente do Condemat, prefeito Adriano Leite.

Nas áreas protegidas estão parques, florestas, corredores ecológicos, estações ecológicas e as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) dos Rios Tietê e Paraíba do Sul. O levantamento mostra que os municípios de Biritiba Mirim, Salesópolis, Santa Isabel e Mogi das Cruzes possuem as maiores extensões territoriais sob proteção.

“Esse trabalho do Condemat é importantíssimo porque confirma o tanto que a região evoluiu no tema ambiental e a presença dessas unidades de conservação estadual foi fundamental para a aproximação dos municípios”, destacou Lucila Manzatti, diretora Metropolitana da Fundação Florestal. “Muitas dessas áreas têm potencial turístico e, aos poucos, janelas de oportunidades começam a se abrir e mais parcerias surgem para fortalecer os instrumentos de preservação”, acrescentou.

O levantamento apresentado hoje é a primeira etapa de um trabalho mais amplo que será desenvolvido pelo consórcio para detalhamento de todas as áreas protegidas, incluindo as reservas particulares e parques urbanos que têm função ambiental. “A ideia é que as prefeituras possam utilizar esses dados como instrumento de gestão no planejamento das cidades e este primeiro panorama já permite identificar as possíveis conexões de ecossistemas, além de configurar mais um passo para a construção do Plano Regional de Mata Atlântica”, explicou o coordenador da Câmara Técnica de Gestão Ambiental, Daniel Teixeira de Lima.

O webinar contou também com as participações do comandante do 2º Pelotão da Polícia Ambiental, tenente Leandro Lima, e o comandante da 5ª Companhia da Polícia Ambiental, capitão Danilo Salem, e a proposta do consorcio é compartilhar com a corporação os mapas e outros levantamentos das áreas protegidas para apoiar o trabalho de fiscalização. “A atuação em parceria com os municípios é fundamental na área ambiental e estamos no caminho certo, agregando conhecimentos e juntando esforços para uma finalidade comum”, frisaram os comandantes.

O webinar contou com as participações dos gestores ambientais dos municípios do Condemat e foi transmitido pelo facebook.