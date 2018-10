Mais de 800 mil veículos devem passar pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

A Ecopistas, concessionária que administra o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, prevê que entre 809 mil e 859 mil veículos passem pelas quatros praças de pedágio, durante o feriado de Finados, entre 1º a 4 de novembro. A operação montada para o feriado contará com o acompanhamento da Agência Reguladora de Transportes do Estado (Artesp) e da Polícia Militar Rodoviária.

Considerando somente o movimento esperado para a praça de pedágio de Itaquaquecetuba, na rodovia Ayrton Senna, a expectativa é de que 202 mil veículos deixem a capital com destino ao interior e às praias do litoral norte.

Ao longo do feriado prolongado, no sentido interior, a movimentação deve ser maior das 15 às 20 horas de quinta-feira (1º) e das 7 às 12 horas de sexta-feira (2). Em direção à capital, a previsão é de que o tráfego seja mais intenso entre 11 e 18 horas de domingo (04).

Recursos disponíveis

A Ecopistas disponibilizará, diariamente, 245 profissionais e 49 viaturas para atendimento aos usuários, entre: quatro ambulâncias de resgate, uma UTI móvel, cinco rotas de inspeção de tráfego, cinco guinchos leves e dois guinchos pesados, além de um caminhão-pipa. Nos períodos de maior volume de tráfego, a concessionária contará ainda com outros oito guinchos extras.

Para evitar que se formem filas nos horários de pico, as quatro praças de pedágio funcionarão com capacidade máxima. Também será implantada a Operação Papa-fila nas praças de Itaquaquecetuba e Guararema, quando necessário. Nessa operação, funcionários devidamente identificados, estarão à disposição dos motoristas para realizar a cobrança antecipada às cabines, nas faixas de rolamento.

Canais de comunicação

Em caso de emergência, os usuários devem solicitar o auxílio da Ecopistas por meio do telefone de serviços 0800 777 0070, pelos call boxes, telefones de emergência localizados a cada quilômetro do trecho concedido ou via rede Wi-Fi no trecho do prolongamento da rodovia Carvalho Pinto, que é destinado exclusivamente ao acionamento do Centro de Controle Operacional (CCO). O atendimento é gratuito e 24 horas.

A concessionária recomenda aos usuários que utilizem os canais de comunicação disponíveis para obter informações quanto às condições de tráfego. São eles: perfil no Twitter (@ecopistas), site da Ecopistas (www.ecopistas.com.br) e Ecorodovias APP – disponível para download gratuito para iOS e Android.

Painéis de mensagens variáveis alocados em pontos estratégicos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto também transmitirão informações quanto a situação do tráfego nas rodovias.