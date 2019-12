Marcus Melo é eleito presidente do Condemat para o mandato de 2020

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), e atual presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), informou na manhã desta quinta-feira (5), a situação atual do consórcio.

Ashiuchi deixa o cargo em 02 de janeiro, quando assume o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB). (ver matéria acima).

Segundo informou Ashiuchi em coletiva, as contas do consórcio estão positivas e todas foram aprovadas.

“Deixo o Condemat com dinheiro em caixa, as finanças em dia, além de as contas do meu primeiro mandato terem sido aprovadas e a segunda, ainda em análise, mas vai caminhar para uma aprovação também”, informou.

Feitos

Ashiuchi ficou no cargo de presidente do Condemat por dois anos (2017 e 2018). Na coletiva realizada ontem, o prefeito suzanese cita as realizações feitas durante esse período.

“Fizemos um projeto de parcerias entre as primeiras-damas, um trabalho em conjunto dos Fundos Sociais das cidades”, conta o prefeito. No setor de segurança Ashiuchi falou sobre um projeto em que permite o trabalho em conjunto das Guardas Civis Municipais das cidades vizinhas. “As cidades que fazem fronteira podem utilizar os GCMs das cidades vizinhas”, informa.

O político também cita a expansão do consórcio para outros países, a mais recente foi o encontro do consórcio com o embaixador do Quênia, em setembro.

“Viajamos em junho, em uma comitiva de prefeitos e secretários, para a China, onde encaminhamos parcerias com cidades do país. Em agosto recebemos autoridades do país oriental. No fim de agosto recebemos o vice-rei da Nigéria, Otunba Adekunle Aderonmu, e o cônsul do Egito, Mohamed Elktatib. Por fim, em setembro tivemos uma reunião com o embaixador do Quênia, Isaac Oschieng”.